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К 2010 году ВИЧ-инфицированным разрешат въезд в США

01 ноября 2009 16:28
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2 ноября американская администрация издаст соответствующее распоряжение и с 1 января 2010 года ограничение будет снято.

Запрет на въезд людей, зараженных вирусом иммунодефицита, в страну был введен 22 года назад. Его снятие должно уменьшить стигматизацию ВИЧ-инфицированных внутри страны и увеличить число американцев, проверяющихся на ВИЧ.

По словам правозащитников, запрет на въезд в страну ВИЧ-инфицированных связан с гомофобией восьмидесятых и непониманием особенностей распространения эпидемии, передает БЕЛТА.

Кроме США, запрет на въезд ВИЧ-инфицированных действует в 11 странах, в том числе в Саудовской Аравии, Судане, Ливии, Ираке и Колумбии. Запрет на въезд в США больных проказой, гонореей и туберкулезом будет сохранен.

# общество # ВИЧ

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