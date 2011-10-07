В Беларуси выявлено почти 1000 новых ВИЧ-инфицированных, почти 500 больных СПИДом, большинство - молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет, заразившиеся половым путем

Об этом сообщили в отделе профилактики ВИЧ/СПИДа ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

В Беларуси за девять месяцев текущего года выявлено 889 ВИЧ-инфицированных. За девять месяцев нынешнего года доля парентерального пути передачи ВИЧ составила 21,4%, полового пути - 75,6%. Большинство ВИЧ-инфицированных - это молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет.



По кумулятивным данным (с 1987 года до 1 октября 2011 года) 47,8% заразились при внутривенном введении наркотических веществ. Доля инфицированных половым путем - 49,6%. Всего в республике среди детей в возрастной группе до 14 лет зарегистрировано 211 случаев ВИЧ-инфекции.

На 1 октября в республике зарегистрировано 12 тыс. 648 случаев ВИЧ-инфекции (показатель распространенности составил 106,4 на 100 тыс. населения). В Гомельской области зафиксировано 6 тыс. 328 случаев, Минской области - 1 тыс. 704, Минске - 1 тыс. 799, Могилевской области - 713, Брестской области - 934, Витебской области - 658, Гродненской области - 512.



Кумулятивное число случаев СПИДа на 1 октября - 2 тыс. 867, с начала текущего года данный диагноз установлен 432 пациентам.



Среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерло 2 тыс. 535 человек (в том числе в стадии СПИДа - 1 тыс. 355). За девять месяцев нынешнего года умер 291 человек, в том числе в стадии СПИДа - 172.