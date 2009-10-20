Шведы создали вакцину против ВИЧ-инфекции

Риск получить ВИЧ-инфекцию уменьшается на 50% после вакцинации с использованием препарата «Хивис», разработанного в Швеции.

Об этом свидетельствуют результаты клинических испытаний, проведенных в Танзании и обнародованных сегодня на научной конференции в Париже.

По информации АМИ-ТАСС, в докладе, представленном профессором Бриттой Варен, указывается, что у пациентов, получивших новый препарат, увеличилось число иммунных клеток и антител. «Вакцина является надежной и создает иммунную защиту», - отметила Варен.

Пока еще рано со стопроцентной уверенностью утверждать, что вакцина защищает от вируса иммунодефицита ВИЧ/СПИД. Прежде она должна пройти тестирование с участием большого количества людей.

Первые клинические испытания «Хивис» были проведены на здоровых шведах в Каролинском университетском госпитале Стокгольма в 2005 г. Тогда 9 из 10 участников выработали иммунозащиту против ВИЧ.

Исследования, результаты которых пока не опубликованы в научном издании, уже обошлись в 3,5 млн евро. Швеция инвестировала в них 900 тыс евро, остальные средства поступили из ЕС.

«Это лучшие результаты на такой ранней стадии для вакцины подобного типа. Это очень интересно. Кажется, шведские ученые находятся на правильном пути», - заявил научный эксперт ЕС программ исследования ВИЧ/СПИД Мануэль Ромарис.