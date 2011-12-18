А вы сдали тест на ВИЧ, который годы протекает бессимптомно? В Беларуси нет ни единого районного центра, где бы не было пациентов с ВИЧ-инфекцией

Дмитрий Падуто, заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы г. Минска по амбулаторно-поликлинической работе, врач первой квалификационной категории:

С учетом тех социальных подтекстов, которые несет эта патология, безусловно, это пандемия. Так или иначе, но в мире порядка 35–36 миллионов человек оказались непосредственно вовлечены в эту эпидемию. Достаточно высоки показатели смертности. Естественно, по глобусу все это распространено очень неравномерно. Больше всех пострадали страны Африки. Есть даже термин такой у инфекционистов, которые занимаются теми странами, южнее Сахары. В Республики Беларусь чуть больше 12 тысяч случаев ВИЧ-инфекции зарегистрированы с начала всего периода наблюдения — с середины восьмидесятых годов. На сегодняшний день, если брать из общего числа, все выглядит примерно так: половина из общего числа в Гомельской области, а половина от Гомельской области конкретно в городе Светлогорске. Но тенденция последних лет такова, что все регионы республики потихонечку в этот процесс вовлекаются. Сегодня нет ни единого районного центра, где бы не было пациентов с этим заболеванием. ВИЧ-инфекция — неизлечимое инфекционное заболевание. Оно поражает и со временем разрушает иммунную систему организма. Возбудителем инфекции является вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Наталия Росса, заведующая консультативно-диспансерным отделением по ВИЧ-инфекции Городской клинической инфекционной больницы г. Минска:

Снижение иммунитета, клеточного, не дает никаких клинических признаков. Человек начинает немного чаще болеть. Опять же на это внимание не обращается. Покупаются витамины. Человек начинает оздоравливаться и решает, что он может сам себе помочь. Обычно, когда появляются первые клинические симптомы, так называемые оппортунистические инфекции, тогда уже труднее справиться и не всегда мы можем помочь.

По мере разрушения иммунной системы у человека постепенно развивается синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Это последняя стадия ВИЧ-инфекции. Она сопровождается практически полным угнетением защитных сил организма, на фоне чего развиваются множественные инфекционные заболевания и злокачественные опухоли. Перечислите, пожалуйста, Дмитрий Сергеевич, группы риска по ВИЧ-инфицированию. По полу, по возрасту, по социальному статусу. Кто формирует эти группы риска? Дмитрий Падуто:

На самом начальном этапе эти группы были сформированы из числа лиц, которые практикуют асоциальный образ жизни. И по большому счету входными воротами инфекции в общество послужили наркопотребители. В силу определенных технологий изготовления наркотика, его потребления наибольшее распространение среди них и получило это заболевание. А в дальнейшем акценты сместились. И сейчас можно говорить о том, что половой путь передачи выходит на первое место. То есть через наркопотребителей инфекция попала, а дальше во всем мире она распространяется таким образом. Наталия Росса:

В самом начале появления ВИЧ-инфекции все-таки были мужчины. Это был все-таки молодой возраст — 20–29 лет — вот этот промежуток. Даже были подростки — единичные случаи, в самом начале. Теперь картина изменилась. Пошли люди уже среднего возраста. У меня даже есть человек десять старшей возрастной группы. Больше стало женщин вовлекаться, мне кажется, в распространение ВИЧ-инфекции. Ну, к сожалению, среди женщин тоже наркоманы встречаются, женщины секс-бизнеса сюда входят. ВИЧ. Одно название этого вируса вызывает страх. Заболевание, действительно, страшное. И, прежде всего, своей неизбежной летальностью. К сожалению. Выбор между жизнью и смертью многие делают неосознанно. И для этих людей пути назад уже нет. Всем же остальным знание о том, как передается вирус, поможет постараться не встать на этот путь. Дмитрий Падуто:

ВИЧ-инфекция передается тремя основными путями: половой путь передачи; инъекционный, как его называют, то есть при использовании, как у тех же наркопотребителей, нестерильного инструментария, инъекционного, наркопотребления; третий путь — это вертикальный, то есть от матери к ребенку. Он не передается в бытовых условиях. Он не передается ни через посуду, ни через укусы насекомых.

Уже есть определенные стереотипы. Есть какие-то мифы, реалии, связанные с ВИЧ-инфекцией. Дмитрий Падуто:

Абсолютным мифом является то, что это заболевание представляет угрозу в каких-то бытовых условиях. Наверное, реалии показывают, что это далеко не исключительно в рамках отдельной, маргинальной, группы эта инфекция остается. Многие до сих пор считают: «Я не колюсь — чего мне этого бояться». Тем не менее, они допускают какие-то моменты по рискованному поведению в своей личной жизни. Третий самый большой миф, который за последние, наверное, лет двадцать был развеян, — да, это заболевание неизлечимо, но оно в настоящее время абсолютно спокойно поддается контролю. Как протекает это тяжелое заболевание? Есть у него какая-то стадийность? Дмитрий Падуто:

Поначалу, когда вирус только попадает в организм, он достаточно активно размножается, завоевывает, скажем так, себе новые площади для своего закрепления в организме. И некоторые испытывают острый ретровирусный синдром, но в подавляющем большинстве случаев это проходит или под маской простудного заболевания, или вообще без каких-то признаков. Абсолютное отсутствие клинических проявлений более чем в половине случаев. В дальнейшем долгие-долгие годы инфекция дремлет в организме. Человек ни внешне, ни внутренне не ощущает дискомфорта, никаких проявлений этого заболевания. Но вирус медленно, но верно начинает подтачивать иммунную систему.

Наталия Росса:

До тех пор, пока не появились клинические симптомы, человек будет чувствовать себя абсолютно здоровым и заниматься тем, чем он занимался. Например, наркоман будет продолжать — он же здоровый, его эта чаша миновала, как он считает — этим заниматься. Немножко распущенные сексуально люди тоже будут продолжать этим заниматься. То есть они не чувствуют, что они уже опасны для кого-то. Сами того не желая, могут заразить другого человека. От бессимптомного носительства вируса иммунодефицита человека вначале до клинических проявлений болезни могут пройти годы. Все зависит от резерва сил человека. И все-таки по-настоящему внимательные к своему здоровью люди могут отметить у себя те или иные признаки поломки иммунитета. Наталия Росса:

Это, во-первых, более двух раз в год перенесение пневмонии — воспаления легких. Это все-таки говорит о том, что с иммунитетом что-то уже не то. Во-вторых, это шесть или семь раз попадание на больничный лист с обычным острым респираторным заболеванием. Появление всяких высыпаний на теле, которые не может дифференцировать ни кожный доктор, ни доктор-инфекционист. Если был псориаз, то начинается осложненный псориаз, а это тоже значит, что что-то плохо с иммунитетом.

Дмитрий Падуто:

Очень хорошо сказал один из ведущих специалистов в области ВИЧ-медицины, американский доктор: «Чтобы знать СПИД, нужно взять всю медицину». Уникальность этого заболевания в том, что клинические направления могут быть различны: от каких-то банальных грибковых инфекций до каких-то новообразований. Поэтому в этой ситуации настороженность должна быть как у каждого доктора, так и у каждого пациента. Настороженность пациентов и докторов приводит к подозрениям, а те, в свою очередь, легко подтверждаются или опровергаются с помощью специальных лабораторных исследований. Дмитрий Падуто:

Любой человек может обратиться практически в любое медицинское учреждение, в составе которого есть процедурный кабинет. И может пройти это тестирование как лично, по предъявлению документа, удостоверяющего личность, так и анонимно. Это бесплатно. Это доступно. Наталия Росса:

Если у вас есть какие-то малейшие сомнения, пожалуйста, пойдите и сдайте анализ на ВИЧ, прежде всего, а потом ищите всякие другие заболевания. Были люди, которые Бог знает что искали, в онкологии были, в туберкулезе были, где только не были. А оказалась все-таки ВИЧ-инфекция. Так что, пожалуйста, не тратьте свои нервы, не тратьте время. Время — золото сейчас. А сразу приходите и сдавайте анализы на ВИЧ. Если там будет все хорошо, тогда уже ищите другие заболевания.

Иммуноферментный анализ крови — достоверный метод диагностики ВИЧ-инфекции. Но при одном условии: с момента заражения должно пройти не менее трех — шести месяцев. Более раннее проведение тестирования дает, как правило, отрицательный результат. Но это не всегда означает, что вируса в организме нет. Просто количество антител к нему еще слишком мало. Где наши пациенты могут получить медицинскую помощь, связанную именно с этим заболеванием? Дмитрий Падуто:

Пациент, который имеет это заболевание, может обратиться в инфекционные кабинеты по месту жительства. Он может обратиться в консультативно-диспансерные кабинеты на базе областных больниц, минской городской. И после очень краткого обследования все это проходит. Я считаю очень хорошим моментом то, что у нас пациент может получить это лечение технически чуть ли не в момент обращения. Это наш большой плюс в отличие от ряда соседних государств, где с этим есть определенные сложности, но, тем не менее, это возможно. Марина Горовая, врач консультативно-диспансерного отделения по ВИЧ-инфекции Городской клинической инфекционной больницы г. Минска:

Здравствуйте, Анастасия. Вы пришли к нам из ГорСЭС с направлением. Вы знаете о своем статусе. Покажите мне Ваше направление. Вы должны будете сейчас сдать анализы на уровень иммунитета, на маркеры вирусных гепатитов, на вирусы, которые могут быть на фоне ВИЧ-инфекции. После этого мы оценим Ваш иммунный статус и скажем Вам, как часто Вы должны появляться у нас в кабинете.

Выявление у человека ВИЧ еще не повод начинать лечение. Антиретровирусные препараты назначаются только при наличии определенных условий, когда они, действительно, обоснованы. Марина Горовая:

Заболевание может долгое время протекать бессимптомно, то есть Вы можете ничего не чувствовать. Но если мы увидим, что Ваш иммунный статус снижается, если не начать принимать наши антиретровирусные препараты, то могут проявиться оппортунистические заболевания, такие как вирусный энцефалит, могут развиться онкологические заболевания, туберкулез. Антиретровирусные препараты в аптеке не купишь. Распространяются они только в сети медицинских учреждений и довольно дорого стоят. Впрочем, для ВИЧ-инфицированных эти препараты в нашей республике доступны совершенно бесплатно. Наталия Росса:

Мы получаем антиретровирусные препараты, которые мешают вирусу размножаться. Да, они не убивают вирус, они не выводят его из организма, но они делают так, что вирус не может прицепиться к нормальной клетке, и если он размножается, то выходят дефектные вирусы. Кровь у нас меняется, клеточки меняются — иммунитет повышается. Иммунитет клеточный, не общий. От больных ВИЧ-инфекцией требуется лишь неукоснительно следовать инструкциям врачей и непрерывно принимать антиретровирусные препараты. Дмитрий Падуто:

Эволюция лечения ВИЧ-инфекции показала, что это уже не горсть таблеток, как было когда-то в середине — конце девяностых. Это одна — две таблеточки в сутки, которые человек должен принимать в определенное время. Если человек все это выполняет, то его иммунитет начинает отстраиваться, начинает работать лучше. У него не возникают какие-то оппортунистические инфекции, с одной стороны, а с другой стороны, за счет очень низкой концентрации вируса в его организме, в его биологических жидкостях, он представляет с позиции эпидемиологии куда меньшую опасность для окружающих, его близких. ВИЧ может передаваться от матери к ребенку. И слово «может» здесь обнадеживает. Марина Горовая:

После Вашего обследования на иммунные клетки, на вирусную нагрузку мы сможем с Вами обсудить вопрос беременности. Наталия Росса:

Решает сама женщина. Она хочет быть матерью — пожалуйста. У нас есть сейчас методы профилактики. Мы профилактируем женщину в период беременности, чтобы плод не заразился, во время родов. И после родов она не вскармливает ребенка грудным молоком, а получает адаптированную молочную смесь, кстати, бесплатно.

Итак, современная антиретровирусная терапия, если пациент, конечно, исправно ее придерживается и наблюдается у врачей, дает ВИЧ-инфицированному шанс на продолжительную жизнь.