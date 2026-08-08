Цифровизация и экзотические контракты – строительная отрасль Беларуси переживает масштабную перезагрузку

Профессия, которая во все времена олицетворяет созидание, развитие и уверенный взгляд в будущее. 9 августа свой профессиональный праздник отмечают белорусские строители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрасль по праву считают важнейшим локомотивом всей национальной экономики, ведь именно от ее стабильности напрямую зависит инвестиционный климат и благополучие миллионов наших граждан.

При этом планка требований к отечественному строительному комплексу на высшем уровне традиционно высока. Глава государства Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал: строить в Беларуси нужно быстро, качественно и исключительно по разумной цене. Причем главным и самым жестким критерием эффективности работы подрядчиков Президент неизменно называет отсутствие справедливых жалоб со стороны людей.

Чтобы соответствовать этим строгим критериям, строительный сектор страны сегодня проходит через масштабную перезагрузку. Ставка делается на цифровизацию процессов, расширение экспортных горизонтов и, что особенно важно, на привлечение в профессию амбициозной и талантливой молодежи.

Какими уникальными объектами прямо сейчас прирастает карта Беларуси, как вчерашние выпускники вузов берут на себя ответственность за сложнейшие проекты? И где за тысячи километров от дома наши мастера подтверждают высокий статус знака качества – все подробности в сюжете Даниила Дроботова.