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Цифровизация и экзотические контракты – строительная отрасль Беларуси переживает масштабную перезагрузку

08 августа 2026 17:06
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Профессия, которая во все времена олицетворяет созидание, развитие и уверенный взгляд в будущее. 9 августа свой профессиональный праздник отмечают белорусские строители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрасль по праву считают важнейшим локомотивом всей национальной экономики, ведь именно от ее стабильности напрямую зависит инвестиционный климат и благополучие миллионов наших граждан.

При этом планка требований к отечественному строительному комплексу на высшем уровне традиционно высока. Глава государства Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал: строить в Беларуси нужно быстро, качественно и исключительно по разумной цене. Причем главным и самым жестким критерием эффективности работы подрядчиков Президент неизменно называет отсутствие справедливых жалоб со стороны людей.

Чтобы соответствовать этим строгим критериям, строительный сектор страны сегодня проходит через масштабную перезагрузку. Ставка делается на цифровизацию процессов, расширение экспортных горизонтов и, что особенно важно, на привлечение в профессию амбициозной и талантливой молодежи.

Какими уникальными объектами прямо сейчас прирастает карта Беларуси, как вчерашние выпускники вузов берут на себя ответственность за сложнейшие проекты? И где за тысячи километров от дома наши мастера подтверждают высокий статус знака качества – все подробности в сюжете Даниила Дроботова.

Цифровизация и экзотические контракты – строительная отрасль Беларуси переживает масштабную перезагрузку-2

Только за полгода в стране сдали больше полутора миллионов квадратов жилья – план уже перевыполнен. Дальше – больше. В приоритете на ближайшие годы – арендные квартиры для молодых семей и экологичные электродома. Но главный разворот строители делают в сторону регионов. Задачу поставили четко – обновить дороги и коммунальные сети, которые давно ждут ремонта. На это государство выделяет больше 64 миллиардов рублей.

Цифровизация и экзотические контракты – строительная отрасль Беларуси переживает масштабную перезагрузку-4

Вадим Ольшевский, министр архитектуры и строительства Беларуси:
По арендному жилью задача года выполнить, построить 650 тысяч квадратных метров арендного жилья. Задача вполне подъемная. А общая страновая задача обеспечить ввод жилья, порядка 4 миллионов квадратных метров. Я думаю, строительный комплекс с этой задачей справится.

Цифровизация и экзотические контракты – строительная отрасль Беларуси переживает масштабную перезагрузку-6

Строить для себя и успевать помогать соседям. Белорусские специалисты сегодня загружены заказами по всему миру. Только в России «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» ведет 8 крупных объектов почти на 10 с половиной миллиардов рублей. В основном это школы и детсады. На очереди – масштабная стройка целого агрогородка в Азербайджане. Проект на финальной стадии. Но самые экзотические контракты отечественных инженеров еще впереди.

Далее смотрите в видео.

# Строительство # Вадим Ольшевский

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