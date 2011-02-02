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На скандально известном сайте WikiLeaks появилась информация, касающаяся теракта 9/11

02 февраля 2011 14:59
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В частности, опубликованы документы, в которых говорится о троих ранее неизвестных участниках террористической атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Согласно документу, все они являются гражданами Катара. Незадолго до экстремистской атаки башен-близнецов они прибыли в США и посетили Всемирный торговый центр, Статую Свободы, Белый дом, а также ряд других мест, после чего покинули страну. Несмотря на то, что за этими людьми осуществлялось наблюдение, следователи решили не предъявлять им обвинение. В связи с чем они не упоминаются в докладе комиссии по расследованию теракта. ЦРУ и ФБР отказались от комментариев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Теракт 11 сентября 2001 года

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