На скандально известном сайте WikiLeaks появилась информация, касающаяся теракта 9/11

В частности, опубликованы документы, в которых говорится о троих ранее неизвестных участниках террористической атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Согласно документу, все они являются гражданами Катара. Незадолго до экстремистской атаки башен-близнецов они прибыли в США и посетили Всемирный торговый центр, Статую Свободы, Белый дом, а также ряд других мест, после чего покинули страну. Несмотря на то, что за этими людьми осуществлялось наблюдение, следователи решили не предъявлять им обвинение. В связи с чем они не упоминаются в докладе комиссии по расследованию теракта. ЦРУ и ФБР отказались от комментариев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».