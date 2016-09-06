Жертвой очередного взрыва в Кабуле стал 1 человек, десятки ранены

Новости Афганистана. Новый мощный взрыв прогремел в центре столицы Афганистана. А после него началась стрельба. Один человек погиб, десятки ранены. Информация об обстоятельствах инцидента уточняется.

Это был третий за сутки теракт. Ранее в Кабуле две бомбы сдетонировали рядом со зданием Министерства обороны. В результате погибли почти 30 человек, тяжелые ранения получили около сотни. Среди жертв – сотрудники полиции и специальных служб. В том числе заместитель главы охраны Президента страны. Ответственность за теракт взяла на себя исламистская организация «Талибан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.