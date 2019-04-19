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«Люди из первых уст слышат задачи, которые ставит глава государства». В городах и деревнях обсуждают Послание Президента белорусскому народу

19 апреля 2019 20:00
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Новости Беларуси. Послание главы государства белорусскому народу и Национальному собранию активно обсуждают в городах и деревнях Минской области – трудовых коллективах, студенческих аудиториях и домашних условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Люди из первых уст слышат задачи, которые ставит глава государства». В городах и деревнях обсуждают Послание Президента белорусскому народу-1

Планы по развитию регионов и социально-экономическое будущее Беларуси не оставили равнодушным жителей столичного региона. Безусловный интерес вызвало состояние дел в сельском хозяйстве, социально-экономической сфере.

«Люди из первых уст слышат задачи, которые ставит глава государства». В городах и деревнях обсуждают Послание Президента белорусскому народу-4

«Люди из первых уст слышат задачи, которые ставит глава государства». В городах и деревнях обсуждают Послание Президента белорусскому народу-6

Григорий Чуйко, генеральный директор агрокомбината «Ждановичи»:
Это огромная помощь для меня, для предприятия: люди из первых уст слышат те задачи, которые перед нами ставит глава государства. Конечно, прежде всего это заработная плата. Мы выполнили поручение Президента и более 1000 рублей у нас зарплата по прошлому году уже есть. Естественно, теперь ее будем наращивать.

«Люди из первых уст слышат задачи, которые ставит глава государства». В городах и деревнях обсуждают Послание Президента белорусскому народу-9

Александр Бондарь, бухгалтер агрокомбината «Ждановичи»:
Мне очень понравилась информация про молодых специалистов, про то, что их нужно продвигать, у них должна быть цель. Стремлюсь быть выше, стремлюсь быть опытным, как и мои коллеги.

«Люди из первых уст слышат задачи, которые ставит глава государства». В городах и деревнях обсуждают Послание Президента белорусскому народу-12

Татьяна Ишкова, ведущий специалист:
После собрания действительно обсуждаются наиболее острые и насущные вопросы. Я думаю, каждому будет на что обратить внимание.

«Люди из первых уст слышат задачи, которые ставит глава государства». В городах и деревнях обсуждают Послание Президента белорусскому народу-15


Совершенствовать работу в агросфере ежегодно стремятся в агрокомбинате Ждановичи. Вообще стратегия развития страны, озвученная главой государства, понятна. Важная информация должна стать мотивацией к действиям.

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Григорий Чуйко # Татьяна Ишкова # Фотофакт

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