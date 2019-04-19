«Люди из первых уст слышат задачи, которые ставит глава государства». В городах и деревнях обсуждают Послание Президента белорусскому народу

Новости Беларуси. Послание главы государства белорусскому народу и Национальному собранию активно обсуждают в городах и деревнях Минской области – трудовых коллективах, студенческих аудиториях и домашних условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планы по развитию регионов и социально-экономическое будущее Беларуси не оставили равнодушным жителей столичного региона. Безусловный интерес вызвало состояние дел в сельском хозяйстве, социально-экономической сфере.

Григорий Чуйко, генеральный директор агрокомбината «Ждановичи»:

Это огромная помощь для меня, для предприятия: люди из первых уст слышат те задачи, которые перед нами ставит глава государства. Конечно, прежде всего это заработная плата. Мы выполнили поручение Президента и более 1000 рублей у нас зарплата по прошлому году уже есть. Естественно, теперь ее будем наращивать.

Александр Бондарь, бухгалтер агрокомбината «Ждановичи»:

Мне очень понравилась информация про молодых специалистов, про то, что их нужно продвигать, у них должна быть цель. Стремлюсь быть выше, стремлюсь быть опытным, как и мои коллеги.

Татьяна Ишкова, ведущий специалист:

После собрания действительно обсуждаются наиболее острые и насущные вопросы. Я думаю, каждому будет на что обратить внимание.