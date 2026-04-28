В Минске провели конкурс «Дэнс-конгресс» – Наталья Карчевская рассказала о ярких номерах и победителях

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Республиканский конкурс хореографического искусства проходит уже в пятый раз. Учрежден он Министерством культуры и нашим университетом по нашей идее. Приятно, что там принимают участие как коллективы, так и солисты, и дуэты, что важно для того, чтобы можно было вычленить талантливых исполнителей, талантливых балетмейстеров, потому что присуждается в том числе и отдельная премия за лучшую балетмейстерскую работу. И принимают участие в нем в двух возрастных группах. Первая возрастная с 9 до 15 лет, вторая – с 16 до 21 года у солистов и дуэтов. В коллективах имеют право принимать участие люди, которым до 31 года.

Александр Стасевич:

Кто стал обладателем Гран-при?

Наталья Карчевская:

Раньше всегда Гран-при забирали представители современной хореографии. В этот раз победитель был избран среди коллективов, которые участвовали в номинации «Белорусский танец – традиции и инновации». Это коллектив народного танца «Крокі», это учащиеся Минского государственного колледжа искусств, с чем мы их и поздравляем, потому что за некоторое время до этого, надо тоже отметить, что они очень достойно представили Республику Беларусь на Первых Дельфийских играх стран ШОС, где тоже стали лауреатами.