Чемпионат мира (U-19): синхронистки Добровольская и Мирончик вышли в финал произвольной программы

Анастасия Добровольская и Александра Мирончик вышли в финал произвольной программы на проходящем в Будапеште чемпионате мира по синхронному плаванию среди юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В квалификации за свое выступление землячки получили от судей 273,666 балла тысячных, заняли 4-е место и завтра поведут борьбу за награды планетарного форума. Лидирующую тройку составили дуэты из Испании, России и Китая.

Напомним, днем ранее наши девушки замкнули топ-5 в технической программе. Отметим, в текущем сезоне белорусские синхронистки завоевали две бронзы на первенстве континента в Мюнхене, на взрослом чемпионате Европы в Париже Добровольская и Мирончик дважды попали в десятку сильнейших.