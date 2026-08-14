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Чемпионат мира (U-19): синхронистки Добровольская и Мирончик вышли в финал произвольной программы

14 августа 2026 20:04
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Анастасия Добровольская и Александра Мирончик вышли в финал произвольной программы на проходящем в Будапеште чемпионате мира по синхронному плаванию среди юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В квалификации за свое выступление землячки получили от судей 273,666 балла тысячных, заняли 4-е место и завтра поведут борьбу за награды планетарного форума. Лидирующую тройку составили дуэты из Испании, России и Китая. 

Напомним, днем ранее наши девушки замкнули топ-5 в технической программе. Отметим, в текущем сезоне белорусские синхронистки завоевали две бронзы на первенстве континента в Мюнхене, на взрослом чемпионате Европы в Париже Добровольская и Мирончик дважды попали в десятку сильнейших.

# Синхронное плавание

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