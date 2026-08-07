Хондошко: мы получаем такую поддержку, которую не получает никто

В центре олимпийской подготовки по водным видам спорта бурными овациями встретили чемпионку Европы и обладательницу серебра по синхронному плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Василина Хондошко переписала историю отечественного синхронного плавания. Спортсменка стала первой белоруской, которая взошла на высшую ступень пьедестала континентального старта.

Василина безукоризненно исполнила произвольную программу, которая ярко отличалась от ее конкуренток, и блестяще справилась со сложностью. В техническом выступлении наша водная грация уступила всего две десятые балла представительнице Испании и получила серебро.

Василина Хондошко, чемпионка Европы по синхронному плаванию:

Это безумно приятно, это дает силы двигаться дальше, дает вдохновение расти и делать что-то новое и интересное. Поэтому, находясь здесь, в бассейне, мы получаем такую поддержку, которую, я думаю, не получает никто.

Дарья Кравцевич, тренер-преподаватель РЦОП по водным видам спорта:

Наш секрет успеха в ежедневной работе. Конечно же, за нашим успехом стоит наша страна, которая нас поддерживает, которая создала нам такие замечательные условия для достижения успеха. Нам многие завидуют, это точно. Поэтому огромное-огромное всем спасибо за поддержку.

В следующем году начинается лицензионный сезон, где первые пропуска в Лос-Анджелес можно будет заполучить на чемпионате мира, и Василина уже взяла курс на новый старт.