Дважды становился лучшим коучем страны! Честный разговор о хоккее с Сергеем Стасем

Третью позицию в итоговом протоколе экстралиги сезона 2025/2026 заняла минская «Юность», самый титулованный клуб страны. 11-й чемпионский титул дружина заработала в прошлом году, и привел минчан к победе Сергей Стась. Фигура в отечественном хоккее незаурядная. Он никогда не бросается громкими заявлениями и старается воздержаться от красноречивых комментариев, но его грамотная работа, система, от которой он не отходит, оценивается и коллегами, и теми, кто сведущ в хоккее, очень высоко. Этот тренер дважды получал премию – лучший коуч страны. Сергей Леонидович уже получил ряд предложений о сотрудничестве, но его любовь к родному хоккею пока оставляет всех без ответа, а он знает, как готовить команду с нашим гимном и флагом.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Как бы к вам ни относились, как бы люди ни высказывали свое мнение о вас, но все в один голос говорят с предвосхищением и оценивают на очень высоком уровне, что у вас системный хоккей. Получается, что очень хороший хоккей, но в этом году к нему нашли отмычки.

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

Тактик много. Не в тактике дело. Кто-то выбирает более пассивный хоккей, кто-то активный, и тот работает, и этот работает. Вопрос деталей, как кто выполняет требования тренерские. Плюс самый важный момент: если игроки проигрывают единоборство, если игроки проигрывают забег, никакая тактика не поможет. Здесь однозначно.

Юлия Силипицкая:

Вы выиграли Кубок Салея второй раз. Вы выиграли регулярный сезон второй раз. И вот здесь был маленький такой нюанс – Евро-Азиатский Кубок дружбы. Он стал какой-то ахиллесовой пятой, где все, наверное, не задалось. Ну, тем не менее регулярка же пошла потом.

Сергей Стась:

Знаете, готовились, готовились и планировали, как лучше сделать. Решили перенести игры со «Славутичем». Наверное, это была моя ошибка. Думал все-таки, чтобы ребята были посвежее и где-то какие-то болячки подлечить, восстановиться. Вот эта пауза… Выбыли из игрового ритма. Если брать первую игру, то удаление. То есть в начале игры совершенно ненужная шайба, и, конечно, это накладывает свой отпечаток. Не бывает худа без добра, да, кое-что мы поменяли после игры с «Химиком». Кое-какие моменты поменяли, что нам и придало на концовку сезона уверенности. Я долго-долго сомневался, но «Химик» меня подтолкнул на эти мысли, что нам нужно кое-что поменять.

Юлия Силипицкая:

Экстралига сезон завершила. Почему не удалось повторить успех? Я понимаю, что это банальный вопрос, которым вас забросали уже все, но я должна подытожить.

Сергей Стась:

Все просто. В декабре-январе у нас пошли серьезные травмы. Причем это переломы. 5-6 человек вылетели из обоймы на долгий срок. На 2-3 месяца. А это люди, на которых мы рассчитывали. Второе, третье звено. Кем заменить их? Здесь уже начинаешь ломать голову. Молодые ребята, Симонов. Начинаешь на него смотреть, на молодого игрока, давать ему шанс. Но, опять же, травмы, люди уходят, и это шанс для других раскрыться. Как они воспользуются.

Юлия Силипицкая:

Как вы лично справились с этим результатом?