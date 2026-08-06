Прямой эфир

ГАИ призывает водителей отказаться от поездок на личном транспорте в аномальную жару

06 августа 2026 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Госавтоинспекция призывает белорусов в жару отказаться от поездок на личном транспорте. Особенно это касается метеозависимых или страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ призывает водителей отказаться от поездок на личном транспорте в аномальную жару-2

Если поездку невозможно отложить, то необходимо четко следовать правилам: проверить техническое состояние автомобиля, убедиться в исправности системы охлаждения двигателя и кондиционера. Взять в дорогу питьевую воду и необходимые лекарства. 

ГАИ призывает водителей отказаться от поездок на личном транспорте в аномальную жару-4

Сергей Бондаренко, начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси:
Будьте внимательны на дороге, избегайте резких маневров. Ни в коем случае не оставляйте в машине детей и животных. Температура в салоне быстро достигает опасных значений. Уважаемые участники дорожного движения, помните, что самые жаркие часы прогнозируются с 12 до 18. Постарайтесь в это время не находиться на солнце.

Экипажи ДПС в аномальную жару обеспечивают безопасность дорожного движения, особенно в местах массового отдыха. Сотрудники всегда готовы оказать помощь водителям и пешеходам. 

# Сергей Бондаренко # ГАИ # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» собрал масштабную диалоговую площадку в Бресте
06 августа 2026 13:58

Проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» собрал масштабную диалоговую площадку в Бресте

Беларусь рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых партнеров в Северной Африке – Рыженков
06 августа 2026 13:49

Беларусь рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых партнеров в Северной Африке – Рыженков

Глава МИД Алжира: результаты и темпы развития сотрудничества с Беларусью впечатляют
06 августа 2026 13:44

Глава МИД Алжира: результаты и темпы развития сотрудничества с Беларусью впечатляют