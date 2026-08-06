ГАИ призывает водителей отказаться от поездок на личном транспорте в аномальную жару

Госавтоинспекция призывает белорусов в жару отказаться от поездок на личном транспорте. Особенно это касается метеозависимых или страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если поездку невозможно отложить, то необходимо четко следовать правилам: проверить техническое состояние автомобиля, убедиться в исправности системы охлаждения двигателя и кондиционера. Взять в дорогу питьевую воду и необходимые лекарства.

Сергей Бондаренко, начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси:

Будьте внимательны на дороге, избегайте резких маневров. Ни в коем случае не оставляйте в машине детей и животных. Температура в салоне быстро достигает опасных значений. Уважаемые участники дорожного движения, помните, что самые жаркие часы прогнозируются с 12 до 18. Постарайтесь в это время не находиться на солнце.

Экипажи ДПС в аномальную жару обеспечивают безопасность дорожного движения, особенно в местах массового отдыха. Сотрудники всегда готовы оказать помощь водителям и пешеходам.