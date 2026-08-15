Прямой эфир

ГАИ усилила контроль на аварийно опасных участках дорог Минской и Могилевской областей

15 августа 2026 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы. В выходные под пристальным контролем иснпекторов загородные трассы, а также улицы городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ усилила контроль на аварийно опасных участках дорог Минской и Могилевской областей-2

На аварийно опасных участках Минской и Могилевской областей несут службу наряды спецподразделения ДПС «Стрела», а также мотопатрули. Дорожную обстановку отслеживают как с земли, так и с воздуха. В работе используют беспилотники и возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

ГАИ усилила контроль на аварийно опасных участках дорог Минской и Могилевской областей-4

Сергей Бондаренко, начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси:
Напоминаю также, что до 16 августа в республике проводится прогрессивное мероприятие «Мотоциклист». Для контроля и фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Уважаемые авто- и мотолюбители, призываем к строгому соблюдению правил дорожного движения. Каждому грубому нарушению будет дана самая принципиальная оценка.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и соблюдать правила – безопасность на дорогах зависит от каждого участника движения.

# ГАИ # Сергей Бондаренко

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебской области определился первый комбайнер-трехтысячник
15 августа 2026 08:02

В Витебской области определился первый комбайнер-трехтысячник

Лукашенко: Индия – важный и надежный партнер Беларуси на международной арене
15 августа 2026 07:47

Лукашенко: Индия – важный и надежный партнер Беларуси на международной арене

Лукашенко: если не будете платить крестьянам, никакой дисциплины не будет
15 августа 2026 07:37

Лукашенко: если не будете платить крестьянам, никакой дисциплины не будет