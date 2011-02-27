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В Силичах возродили эпоху Средневековья

27 февраля 2011 15:42
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Выступления силачей, захватывающие рыцарские турниры и зрелищное конное шоу организаторы подготовили специально для сильной половины, чтобы показать, что мужчины всегда были защитниками Отечества.

А гостей праздника ждала насыщенная музыкально-развлекательная программа и множество конкурсов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

- Очень хорошо. Ребята стараются и на морозе нас просвещают.
- Мы удивлены погодой. Нам просто повезло. Мероприятие тоже шикарное.
-  Замечательно. Великолепно поднимает настроение.

Илона Юровская, начальник управления сферы туризма и сервисных услуг горнолыжного центра Силичи:
Мы ушли в историю. Мы смотрим, как рыцари защищали нас как мужчины. Поэтому мы продумали программу — рыцари, это конное шоу, это гусары и это, конечно, развлекательная программа. Любой может поучаствовать в конкурсах — в конкурсе силачей, рыцари будут предлагать сражаться на мечах.

Рыцарский турнир в Силичах

Рыцарский турнир в Силичах

Рыцарский турнир в Силичах

Рыцарский турнир в Силичах

Рыцарский турнир в Силичах

# общество # Фотофакт # Рыцари

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