В Силичах возродили эпоху Средневековья

Выступления силачей, захватывающие рыцарские турниры и зрелищное конное шоу организаторы подготовили специально для сильной половины, чтобы показать, что мужчины всегда были защитниками Отечества.

А гостей праздника ждала насыщенная музыкально-развлекательная программа и множество конкурсов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

- Очень хорошо. Ребята стараются и на морозе нас просвещают.

- Мы удивлены погодой. Нам просто повезло. Мероприятие тоже шикарное.

- Замечательно. Великолепно поднимает настроение.

Илона Юровская, начальник управления сферы туризма и сервисных услуг горнолыжного центра Силичи:

Мы ушли в историю. Мы смотрим, как рыцари защищали нас как мужчины. Поэтому мы продумали программу — рыцари, это конное шоу, это гусары и это, конечно, развлекательная программа. Любой может поучаствовать в конкурсах — в конкурсе силачей, рыцари будут предлагать сражаться на мечах.