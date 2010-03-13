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Фото. Международный средневековый фестиваль «Меч храма» в Минске. Накануне

13 марта 2010 14:07
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В мраморный зал Дворца детей и молодёжи сегодня сбегались на звуки волынки.

Здесь минчане смогли окунуться в эпоху средневековья и познакомиться с настоящими рыцарями современности. К слову, уже завтра им придётся скрестить шпаги в международном фестивале «Меч храма».

На   турнирных подмостках клубы из Беларуси, Литвы, Польши  и   России  будут  реконструировать быт и традиции истории. Побороться за титул доблестных воинов можно будет в турнире  «5  на 5» и показать искусство полноконтактного боя.  Также в программе – шуточные состязания,  фехтование,  соревнование лучников, выступления менестрелей  и исторический бал.  

Вячеслав Заскевич, участник фестиваля «меч Храма»:
Настоящий рыцарь никогда не обидит дамы, не ударит слабого, уважает своих родителей, свою страну. Он – патриот.

Фото. Международный средневековый фестиваль «Меч храма» в Минске. Накануне-1

Фото. Международный средневековый фестиваль «Меч храма» в Минске. Накануне-3

Фото. Международный средневековый фестиваль «Меч храма» в Минске. Накануне-5

Фото. Международный средневековый фестиваль «Меч храма» в Минске. Накануне-7

Фото. Международный средневековый фестиваль «Меч храма» в Минске. Накануне-9

Фото. Международный средневековый фестиваль «Меч храма» в Минске. Накануне-11

Фото. Международный средневековый фестиваль «Меч храма» в Минске. Накануне-13

# Культура # Фотофакт # Рыцари # Вячеслав Заскевич

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