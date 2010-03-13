Фото. Международный средневековый фестиваль «Меч храма» в Минске. Накануне

В мраморный зал Дворца детей и молодёжи сегодня сбегались на звуки волынки.

Здесь минчане смогли окунуться в эпоху средневековья и познакомиться с настоящими рыцарями современности. К слову, уже завтра им придётся скрестить шпаги в международном фестивале «Меч храма».

На турнирных подмостках клубы из Беларуси, Литвы, Польши и России будут реконструировать быт и традиции истории. Побороться за титул доблестных воинов можно будет в турнире «5 на 5» и показать искусство полноконтактного боя. Также в программе – шуточные состязания, фехтование, соревнование лучников, выступления менестрелей и исторический бал.

Вячеслав Заскевич, участник фестиваля «меч Храма»:

Настоящий рыцарь никогда не обидит дамы, не ударит слабого, уважает своих родителей, свою страну. Он – патриот.