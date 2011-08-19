Международный рыцарский турнир открывается под Минском

Рыцари из Беларуси, России, Украины и Литвы блеснут мастерством на турнире под Минском. Международный фестиваль «Белый замок» открывается сегодня.

В этом году у праздника средневековой культуры и музыки появился свой фирменный приз — это статуэтка рыцаря-странника. Такой награды будет удостоен победитель. Самый ожидаемый — это конный турнир, участниками которого станут шесть всадников. У них будут волшебные копья, и в чем их секрет, пока не известно.

Гостей ждут игры, конкурсы, танцы и кулинарные изыски. Организаторы обещают атмосферу самого романтического периода в истории человечества — времен доблести и чести, а также поклонения прекрасным дамам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».