Рыцарский турнир в Полоцке 2 июня 2012

Новости Беларуси. Фестиваль средневековой культуры в Полоцке собрал участников из Беларуси, России, Польши, Чехии и Литвы. Все они выступали под разными знаменами и в разных костюмах.
Виргилиус Алоизас Милакнис, советник мэра города Аникщяй (Литва):
Я первый раз в таком мероприятии, на таком празднике. И мне очень нравится их одежда. И это очень хорошо, что они показывают, как наши люди жили раньше.
Для участников фестиваля – настоящий рыцарский поход. Здесь не только одежда, но и образ жизни, как в Средневековье.
Иван Горблянский, участник фестиваля средневековой культуры (Беларусь):
Дух чувствуется такой. Приезжаешь, в лагере 3 дня живешь, как в исторической эпохе: готовишь, посуда, деревянные ложки, вилки, пища, блюда стараемся готовить именно исторические.
Рыцари на фестиваль приехали семьями. Война войной, а без женщин никак. Рецепт щей со средневековых времен не сильно изменился.
Виктория Засюлевич, участница фестиваля средневековой культуры (Беларусь):
Мы готовим щи, очень вкусные. Очень много мяса, капусты, картошки. Я думаю, наши мужчины перед боем оценят.
Пока дамы хозяйничали и разучивали средневековые танцы, рыцари скрестили мечи. Бои один на один и так называемые «бугурты» – командные сражения. На этом ринге свои правила: вес доспехов не меньше 16 килограммов.
Андрей Фролов, участник фестиваля средневековой культуры (Беларусь):
Привыкаешь. На самом деле тяжело. Но еще тренируемся несколько раз в неделю: бег, силовые виды спорта, тренажерный зал.
Стрельба из лука – еще одна номинация турнира. Здесь класс показали литовцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирмантас Вишняускас, участник фестиваля средневековой культуры (Литва):
Для кого-то это спорт, математика, а для кого-то просто. Как один человек сказал красиво, «стрелу не надо выстрелить, ей надо создать условия лететь».
Развлекательную программу в стиле Средневековья предусмотрели даже для детей – старинные деревянные игрушки и кукольное представление.
Средневековые гулянья и сражения продлятся допоздна. Впереди у рыцарей еще штурм замка на берегу Двины.