Рыцарский турнир в Полоцке 2 июня 2012

Новости Беларуси. Фестиваль средневековой культуры в Полоцке собрал участников из Беларуси, России, Польши, Чехии и Литвы. Все они выступали под разными знаменами и в разных костюмах.

Виргилиус Алоизас Милакнис, советник мэра города Аникщяй (Литва):

Я первый раз в таком мероприятии, на таком празднике. И мне очень нравится их одежда. И это очень хорошо, что они показывают, как наши люди жили раньше.

Для участников фестиваля – настоящий рыцарский поход. Здесь не только одежда, но и образ жизни, как в Средневековье.

Иван Горблянский, участник фестиваля средневековой культуры (Беларусь):

Дух чувствуется такой. Приезжаешь, в лагере 3 дня живешь, как в исторической эпохе: готовишь, посуда, деревянные ложки, вилки, пища, блюда стараемся готовить именно исторические.

Рыцари на фестиваль приехали семьями. Война войной, а без женщин никак. Рецепт щей со средневековых времен не сильно изменился.

Виктория Засюлевич, участница фестиваля средневековой культуры (Беларусь):

Мы готовим щи, очень вкусные. Очень много мяса, капусты, картошки. Я думаю, наши мужчины перед боем оценят.

Пока дамы хозяйничали и разучивали средневековые танцы, рыцари скрестили мечи. Бои один на один и так называемые «бугурты» – командные сражения. На этом ринге свои правила: вес доспехов не меньше 16 килограммов.

Андрей Фролов, участник фестиваля средневековой культуры (Беларусь):

Привыкаешь. На самом деле тяжело. Но еще тренируемся несколько раз в неделю: бег, силовые виды спорта, тренажерный зал.

Стрельба из лука – еще одна номинация турнира. Здесь класс показали литовцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирмантас Вишняускас, участник фестиваля средневековой культуры (Литва):

Для кого-то это спорт, математика, а для кого-то просто. Как один человек сказал красиво, «стрелу не надо выстрелить, ей надо создать условия лететь».

Развлекательную программу в стиле Средневековья предусмотрели даже для детей – старинные деревянные игрушки и кукольное представление.

Средневековые гулянья и сражения продлятся допоздна. Впереди у рыцарей еще штурм замка на берегу Двины.