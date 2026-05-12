Только вперед – Лукашенко дал напутствие новому мэру Гомеля

Начнем с кадровых решений, которые 12 мая затронули несколько ключевых направлений – это промышленность и региональное управление. Был анонсирован и ряд перестановок в Вооруженных Силах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент делает ставку на управленцев-практиков – тех, кто знает специфику производства, жизнь регионов. Новые руководители назначены в Гомеле, Мозырском районе и на Белорусском металлургическом заводе.

Также Александр Лукашенко обсудил обновление командного состава армии с министром обороны. Еще одной темой этого доклада Президенту стали итоги недавней масштабной проверки войск. Как подчеркнул глава государства, дисциплина, порядок и эффективность на каждом участке начинаются с конкретных людей и их личной ответственности. Какие задачи поставлены перед назначенцами – наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Сегодняшние решения и поручения Первого – это не канцелярские выводы, а кадровый финал больших проверок Припятского Полесья и небывалого зимнего стресс-теста всех Вооруженных Сил страны. В первом эшелоне в рабочем кабинете Президента – управленцы. После тщательной инспекции самых южных регионов Гомельской области приняты кадровые рокировки. В Гомеле – новый мэр. Молодой и уже опытный управленец Руслан Пархамович. Ровно год и два месяца назад министра архитектуры и строительства назначили помощником Президента по Гомельской области. Отвечал за разные направления, а теперь будет за весь Гомель. Самый большой город в стране после Минска.

Руслан Пархамович, председатель Гомельского горисполкома:

Вижу, что есть перспективы для города, нужно позаниматься коммуналкой, нужно позаниматься стройкой, нужно позаниматься в том числе и здравоохранением с образованием. Поэтому есть опорные точки, но резервы у города, их достаточно. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Немало там сделали вы в последнее время для того, чтобы он смотрелся как город. Воды там хватает, реки наши основные. Люди там очень хорошие. В Гомеле и на Гомельщине вообще люди хорошие. Поэтому работать там можно. Ну, я очень надеюсь, что с приходом нового мэра Гомеля там все пойдет в лучшую сторону. Тем более опыт у тебя уже приличный. Поэтому очень хочу, чтобы получилось. И чтобы, может быть, даже это не последнее твое место было в твоей жизни. Конечно, не последнее. Тебе еще столько жить. Поэтому только вперед.

Президент гомельчан и полешуков всегда называет полешуками «в квадрате». Носители генетической ментальности белорусов и трудится умеют, и песни петь. Надо создать достойные условия для жизни. Столичные. Развитие регионов – приоритет, утвержденный всей страной на ВНС. Ветка и Добруш в перспективе могут составить Гомельскую агломерацию, а сейчас необходимо засыпать все ямы и привести в порядок детские площадки в Гомеле. Будучи помощником Президента, Руслан Пархамович наслушался о чаяниях горожан.

Руслан Пархамович:

Практически 70 % всех обращений – это обращения в отношении проезжей части улиц. Где-то есть определенная и критичная ямочность, где-то есть не совсем, скажем так, удобные пешеходные дорожки, это водоснабжение. Это тоже актуальная тема. В последнее время достаточно часто появились такие острые темы, как безнадзорные животные. Поэтому вот все то, что имеет отношение к коммунальному хозяйству и комфортности проживания, это, наверное, все-таки подавляющая часть обращений. Хотя, безусловно, есть обращения и достаточно конструктивные предложения, есть и по иным сферам: стройка, образование, здравоохранение. Но все-таки коммуналка – это база. Улучшать качество жизни и инфраструктуры белорусской Швейцарии готов Александр Вереемев. С сегодняшнего дня он возглавил Мозырский райисполком. Сам регион с богатейшей историей и полесским характером. А райцентр называют «Город на семи холмах c улицами в оврагах». Это и красиво, и из-за такого ландшафта сложностей для коммунальников.

Александр Вереемев, председатель Мозырского райисполкома:

Стотысячный город, который довольно-таки развит во всех направлениях: и в образовании, и в культуре, и в ЖКХ, и в быте. Это довольно-таки сложно, и мы готовы, конечно, обсуждать и воспринимать все проблемы и решать их. Что называется профессиональная карьера Александр Вереемева напоминает туристическую тропу Мозырьской гряды. Крутой подъем. В августе 2024 года Президент прямо в поле директора «Полесье-Агроинвест» согласовал на должность председателя Петриковского райисполкома.

– Культура земледелия должна быть такой, как у тебя здесь. – Да, будем работать. – Ну хорошо, будем считать, что с понедельника ты председатель райисполкома. А после апрельской инспекции района понял: с выбором не ошибся. Сегодня Александр Лукашенко согласился с предложением своей Администрации – пора на плечи крепкого хозяйственника взвалить район побольше. Там нет чужих предприятий! Лукашенко назначил Веремеева на должность руководителя Мозырского района Стальной характер управленческой натуры должен будет показать аппаратчик Александр Сакович. До этого работал начальником управления промышленной политики в Совмине. А сейчас переезжает в Жлобин. БМЗ – стальной стержень отечественной металлургии. Долги надо возвращать, а рынки сбыта расширять.