В горах Кыргызстана спасатели нашли пустую палатку пропавших альпинистов

В горах Кыргызстана спасатели обнаружили пустую палатку пропавших альпинистов. Внутри никого не оказалось. Связь с группой, в составе которой двое белорусов и гражданин Литвы, оборвалась 4 августа после восхождения на пик Корумду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Альпинисты сообщили, что спускаются в базовый лагерь, но в назначенное время туда так и не вернулись. Поисковая операция развернулась на высоте около 5 тысяч метров. К работам привлечены сотрудники МЧС, пограничники и гиды-добровольцы из Швейцарии. Дипломатическая миссия нашей страны в Кыргызстане находится на постоянной связи с местными властями и родственниками пропавших белорусов. Поиски продолжаются.