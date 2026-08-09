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В горах Кыргызстана спасатели нашли пустую палатку пропавших альпинистов

09 августа 2026 10:45
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В горах Кыргызстана спасатели обнаружили пустую палатку пропавших альпинистов. Внутри никого не оказалось. Связь с группой, в составе которой двое белорусов и гражданин Литвы, оборвалась 4 августа после восхождения на пик Корумду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Альпинисты сообщили, что спускаются в базовый лагерь, но в назначенное время туда так и не вернулись. Поисковая операция развернулась на высоте около 5 тысяч метров. К работам привлечены сотрудники МЧС, пограничники и гиды-добровольцы из Швейцарии. Дипломатическая миссия нашей страны в Кыргызстане находится на постоянной связи с местными властями и родственниками пропавших белорусов. Поиски продолжаются.

# ЧП # Пропавшие люди

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