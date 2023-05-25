В МЧС России рассказали, как спасали группу потерявшихся на Эльбрусе белорусских туристов

Поиски затрудняла непогода, дул шквалистый ветер. К тому же, группа не была зарегистрирована в МЧС, а значит, не было информации об их маршруте. Тем не менее поисково-спасательная операция, которая длилась больше 30-ти часов, завершилась успешно. Шестерых наших соотечественников обнаружили на высоте 3 800 метров у подножья горы Утюг. Двумя рейсами их спустили на тысячу метров ниже, откуда уже на автомобилях доставили в ближайший населенный пункт. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Поиском туристов занимались 80 человек. В операции задействовали вертолет Ми-8 и беспилотник.