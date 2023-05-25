Прямой эфир

В МЧС России рассказали, как спасали группу потерявшихся на Эльбрусе белорусских туристов

25 мая 2023 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Один процент из ста. Шансов на спасение белорусских туристов на Эльбрусе было крайне мало. Подробностями поисковой операции поделился с журналистами начальник поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Мозгов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В МЧС России рассказали, как спасали группу потерявшихся на Эльбрусе белорусских туристов-1

Поиски затрудняла непогода, дул шквалистый ветер. К тому же, группа не была зарегистрирована в МЧС, а значит, не было информации об их маршруте. Тем не менее поисково-спасательная операция, которая длилась больше 30-ти часов, завершилась успешно. Шестерых наших соотечественников обнаружили на высоте 3 800 метров у подножья горы Утюг. Двумя рейсами их спустили на тысячу метров ниже, откуда уже на автомобилях доставили в ближайший населенный пункт. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Поиском туристов занимались 80 человек. В операции задействовали вертолет Ми-8 и беспилотник. 

# Пропавшие люди # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
НАТО планирует перебазировать несколько своих самолётов в Латвию
25 мая 2023 18:29

НАТО планирует перебазировать несколько своих самолётов в Латвию

В Турции проходит предвыборная агитация – Оган призвал своих сторонников голосовать за Эрдогана
25 мая 2023 16:43

В Турции проходит предвыборная агитация – Оган призвал своих сторонников голосовать за Эрдогана

В Румынии продолжаются забастовки учителей
25 мая 2023 15:38

В Румынии продолжаются забастовки учителей