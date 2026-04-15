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Алексей Кушнаренко провел прием граждан в Столбцах

15 апреля 2026 13:48
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Электроснабжение, дорожное хозяйство и асфальтирование, а также развитие коммуникаций. Председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко провел прием граждан в Столбцах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алексей Кушнаренко провел прием граждан в Столбцах-2

Большая часть вопросов традиционно касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и земельных отношений. Глава региона выслушал каждого и дал поручения профильным службам.

Алексей Кушнаренко провел прием граждан в Столбцах-4

Одними из первых к губернатору записались Таисия и Валерий Поддубные из деревни Василевщина Столбцовского района. Супруги проживают в частном доме 1960 года постройки, который принадлежит сельхозпредприятию «Рубежевичи». Заявителей волнует вопрос о выкупе жилья.
 

Алексей Кушнаренко провел прием граждан в Столбцах-6

Таисия Поддубная, жительница Столбцовского района:
Давно хотим купить дом колхозный, мы уже этим занимаемся около 10 лет. На районном этапе этого не смогли сделать, поэтому у меня была последняя надежда прийти к нашему губернатору и объяснить ситуацию. Чтобы найти, наконец, ответ на наш вопрос. Хочу сказать, что надежду нам еще одну дали, это уже, наверное, четвертая или пятая. Но будем надеяться, что решится вопрос в нашу пользу.

Алексей Кушнаренко провел прием граждан в Столбцах-8

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Вопросы традиционные: дороги, водоснабжение, жилье, интернет, электроснабжение для нужд отопления, тема дорог, которая сегодня неоднократно звучала. В разделе создания качественных условий для жизни есть соответствующая программа, которая предусматривает строительство и ремонт дорог автомобильных, как местных, так и республиканских, в количестве не менее 25 тысяч километров по республике. Из них 3,5 тысячи километров – по Минской области.

Всего на прием к губернатору записались порядка 20 человек. Некоторые вопросы решались на месте, остальные взяты на контроль. Открытый диалог с населением помогает оперативно выявлять проблемы и определять конкретные шаги для их решения.

# Прием граждан # Алексей Кушнаренко

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