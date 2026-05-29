На базе футбольного манежа в Минске стартовало интерактивно-профилактическое мероприятие «ЛЕТО-БУМ». Здесь школьникам в игровой форме напоминают о правилах безопасности, которые особенно актуальны во время летних каникул. Свои площадки представили сотрудники ГАИ, МЧС, Красного Креста и других служб. Ребята получают маршрутные листы и перемещаются по разным станциям, где их ждут практические занятия – от катания на электросамокатах до оказания первой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадках дети учатся действовать в чрезвычайных ситуациях, знакомятся с работой спасателей и получают полезные навыки, которые могут пригодиться в повседневной жизни. А чтобы обучение было не только полезным, но и увлекательным, для участников подготовили интерактивные игры, творческие задания, лазертаг и встречи со служебными собаками.

Эмоции прикольные, очень нравится. Мы прошли тесты, мы прошли вопросы всякие про птиц.

Палатка МЧСников, конечно, была прикольная. Там можно было играть в шашки. Там была такая коробка, там где ты должен сунуть руки и на ощупь понять, какие там предметы лежат.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В рамках данного мероприятия дети могут получить навыки практического вождения электросамокатов: инспекторы расскажут, как правильно себя вести при движении по тротуару, по велодорожке, в каких местах разрешается передвигаться и в каких местах необходимо обязательно спешиться при пересечении проезжей части. Особое внимание будет уделено на передвижении на самокатах вдвоем, что категорически запрещено даже правилами дорожного движения.

Мероприятие продлится до 5 июня. Кульминацией станет большой праздник ко Дню защиты детей, который соберет в Минске тысячи школьников.