Научный анализ безопасности дорожного движения проведут в Беларуси

Комплексное научное исследование по вопросам безопасности дорожного движения проведут в Беларуси. Правовое регулирование в данной сфере не успевает за ее развитием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К такому выводу пришли участники дискуссии, организованной по инициативе Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси. Юристам, специалистам в области технических наук, социологам и представителям других отраслей предстоит обозначить любые недостатки, причины и условия, которые могут угрожать участникам дорожного движения.

Игорь Мороз, директор Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси:

В настоящее время общество находится на таком этапе своего развития, когда появление новых объектов, новых участников дорожного движения ставит новые задачи и требует новых принципиальных решений. Это определенные революционные изменения законодательства, и прогнозировать последствия нововведений в законодательстве весьма сложно. В этой связи и организовано мероприятие, круглый стол для того, чтобы со всех сторон изучить проблему обеспечения безопасности на транспорте, чтобы учесть во всех сферах деятельности, профилактической деятельности, в том числе и в нормотворческом процессе.

На необходимость дальнейшего совершенствования организационных, технических и правовых мер по повышению безопасности движения и предотвращению ДТП указывает и судебная практика. Как отмечают в Генпрокуратуре, в Беларуси отмечается увеличение числа правонарушений, связанных с несоблюдением ПДД или эксплуатации транспортных средств.