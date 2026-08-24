Хорошая и при этом вполне ожидаемая новость для более чем 2 миллионов белорусов. Именно столько граждан почтенного возраста получают социальные выплаты от государства. С 1 сентября в Беларуси увеличится размер пенсий. Повышение в среднем составит 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено указом Президента.

Финансирование расходов на эти цели обеспечено в пределах средств, предусмотренных на выплату пенсий законом «О бюджете государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Беларуси на 2026 год».