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С 1 сентября в Беларуси увеличится размер пенсий

24 августа 2026 16:58
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Хорошая и при этом вполне ожидаемая новость для более чем 2 миллионов белорусов. Именно столько граждан почтенного возраста получают социальные выплаты от государства. С 1 сентября в Беларуси увеличится размер пенсий. Повышение в среднем составит 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено указом Президента.

Финансирование расходов на эти цели обеспечено в пределах средств, предусмотренных на выплату пенсий законом «О бюджете государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Беларуси на 2026 год».

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# Пенсии # Государственная социальная политика

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