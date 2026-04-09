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В Витебске приступили к масштабному озеленению города

09 апреля 2026 06:34
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В Витебске приступили к масштабному озеленению города, приуроченному к 35-летию «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город готовится встретить знаковое событие во всей красе.

В Витебске приступили к масштабному озеленению города-2

В 2026 году специалисты «Зеленстроя» подготовили особое вертикальное оформление – оригинальные цветочные фигуры и композиции, которые украсят городские пространства и порадуют жителей и гостей. На улицах высадят свыше миллиона цветов. Кроме того, сохранятся традиционные объемы высадки зеленых насаждений: планируется посадить около 3 тысяч деревьев и 4 тысяч кустарников.

Валентина Шендюкова, директор КПУП «Витебский Зеленстрой»:
На сегодняшний день погода подарила нам прекрасную возможность уже приступить к земляным работам. В этом году «Витебский Зеленстрой» поставил перед собой планку обновить газоны на проспекте Московском. У нас здесь будет ориентировочно в количестве 2,8 гектара. Затем, как только мы здесь сделаем, мы перейдем на улицу Воинов-Интернационалистов. Так как со временем газон поднимается выше, растет, и его нужно уже срезать для того, чтобы придавать ему более эстетичный, прямой срез и косьба чтобы проходила лучше и ровнее.

В Витебске приступили к масштабному озеленению города-4

Витебск уже носит звание самого озелененного города Беларуси, и теперь задача не только удержать этот статус, но и приумножить достижения. Работа над новыми композициями начинается сразу после завершения предыдущего «Славянского базара». Специалисты тщательно подбирают виды растений, продумывают оформление, чтобы каждый сезон город раскрывался с новой, еще более яркой стороны.

# Озеленение # Валентина Шендюкова

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