В Витебске приступили к масштабному озеленению города

В 2026 году специалисты «Зеленстроя» подготовили особое вертикальное оформление – оригинальные цветочные фигуры и композиции, которые украсят городские пространства и порадуют жителей и гостей. На улицах высадят свыше миллиона цветов. Кроме того, сохранятся традиционные объемы высадки зеленых насаждений: планируется посадить около 3 тысяч деревьев и 4 тысяч кустарников.

Валентина Шендюкова, директор КПУП «Витебский Зеленстрой»:

На сегодняшний день погода подарила нам прекрасную возможность уже приступить к земляным работам. В этом году «Витебский Зеленстрой» поставил перед собой планку обновить газоны на проспекте Московском. У нас здесь будет ориентировочно в количестве 2,8 гектара. Затем, как только мы здесь сделаем, мы перейдем на улицу Воинов-Интернационалистов. Так как со временем газон поднимается выше, растет, и его нужно уже срезать для того, чтобы придавать ему более эстетичный, прямой срез и косьба чтобы проходила лучше и ровнее.