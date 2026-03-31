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Весеннее обновление! В Слуцком районе высадят почти 60 тысяч цветущих растений

31 марта 2026 07:16
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Марафон наведения порядка: в Минской области планируется высадить свыше 35 тысяч деревьев и кустарников, а также более полутора миллионов цветов – они украсят дворы, парки и центральные улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весеннее обновление! В Слуцком районе высадят почти 60 тысяч цветущих растений-2

В Слуцком районе этой весной высадят почти 60 тысяч цветущих растений, 700 деревьев и около 500 кустарников. Особое внимание – благоустройству территорий массовых мероприятий, обновлению зеленых зон и созданию новых цветников. Новинкой сезона станут декоративные композиции с элементами подсветки.

Весеннее обновление! В Слуцком районе высадят почти 60 тысяч цветущих растений-4

Марина Клим, ландшафтный архитектор Слуцкого ЖКХ:
Нужно сказать про то, что мы будем планировать к высадке однолетние культуры – это вербена, бегония, тагетис, львиный зев. Очень много различных культур. Естественно, мимулюс. Это то, что подсветит и наши кашпо в Слуцке, в том числе клумбы. Множество к высадке многолетних культур – это и шалфей, и лаванда, и активно это размножаем, делим. Тысячелистник, злаковые культуры, которые красиво, грамотно подсветят уже более современное убранство города.

К Году белорусской женщины в Слуцке появятся тематические аллеи из декоративных яблонь, а к майским праздникам – цветочные клумбы. Основные работы по озеленению начнутся в середине апреля.

# Растения и цветы # Озеленение

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