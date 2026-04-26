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«Что творят?» Жители Бреста в шоке от ландшафтных преобразований в цитадели – что говорят коммунальщики?

26 апреля 2026 18:39
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Отравимся в Брест, где уже которую неделю не утихают споры насчет благоустройства легендарной цитадели. Горожане обеспокоены размахом, с каким наводят порядок на территории Брестской крепости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В первую очередь волнуются за сохранность деревьев, и что такими темпами вырубки, как сейчас, скоро от уникального зеленого массива и щепки не останется.

Насколько оправданы такие меры и как будет выглядеть легендарная цитадель после завершения работ – в Брест отправился наш Глеб Прокофьев.

«Что творят?» Жители Бреста в шоке от ландшафтных преобразований в цитадели – что говорят коммунальщики?-2

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Зеленая архитектура Брестской крепости переживает серьезные преобразования. Только в этом году территория очищена от нескольких тысяч единиц растительности. И работы здесь еще продолжаются.

«Что творят?» Жители Бреста в шоке от ландшафтных преобразований в цитадели – что говорят коммунальщики?-4

Гуляла с мамой по Брестской крепости и просто в шоке, что вообще за трэш с деревьями там устроили.

«Что творят?» Жители Бреста в шоке от ландшафтных преобразований в цитадели – что говорят коммунальщики?-6

Полностью с вами согласна. По-моему, в шоке все жители Бреста. Что творят. Для чего?

«Что творят?» Жители Бреста в шоке от ландшафтных преобразований в цитадели – что говорят коммунальщики?-8

Вчера тоже каталась, и не узнавала места. Очень надеюсь, что когда все позеленеет, то будет красиво… Пока тоскливо смотреть на это… 

«Что творят?» Жители Бреста в шоке от ландшафтных преобразований в цитадели – что говорят коммунальщики?-10

Пользователи социальных сетей взволнованы. Брестская крепость стремительно теряет свою зелень. Прилегающую территорию цитадели просто не узнать. Еще недавно эти валы были густо покрыты деревьями и кустарниками. Теперь же от этого пейзажа практически ничего не осталось. Мария Нистратова признается: чем дальше в лес, тем больше негодования.

Мария Нистаратова, жительница Бреста:
После одной из таких прогулок я была, мягко говоря, просто в шоке от того, что я увидела. И с каждым шагом мне буквально становилось все тяжелее. Потому что огромное количество вырубленных деревьев. Причем это были не только молодые деревья, но и взрослые, которым явно не один десяток лет. И масштаб происходящего, он просто поражает. В какой-то момент мне правда хотелось расплакаться, потому что я против такой вырубки.

А хозяева участков неподалеку от Брестской крепости переживают прежде всего за фауну.

Дело в том, и утки ходят, и лисы бегают, и зайцы, и косули. Где им быть, я не знаю, куда они теперь пойдут.

«Что творят?» Жители Бреста в шоке от ландшафтных преобразований в цитадели – что говорят коммунальщики?-12

И вот похоже первые звоночки. Под спиленными деревьями нашли совят серой неясыти. Один из них погиб, другого удалось спасти. Птенец попал в руки к Дмитрию Авдееву. Кузя был в плохом состоянии, но за две недели его «поставили на ноги».

Дмитрий Авдеев, руководитель частного центра помощи птицам и животным:
Потихонечку начала самостоятельно питаться. С пинцета даем еду, и она целиком проглатывает мышь.

Со слов местных коммунальщиков, бездумно и сплеча никто не рубит. Ландшафтное преобразование – это вынужденная мера. Территория вокруг Брестской крепости заросла. Причем инвазивными растениями и сухостоями. При этом под нож пускали только аварийные деревья – ценные экземпляры сохранили.

«Что творят?» Жители Бреста в шоке от ландшафтных преобразований в цитадели – что говорят коммунальщики?-14

Андрей Гашев, генеральный директор КУМПП «Брестское городское ЖКХ»:
Это растения, которые не имели под собой никакой ценности. Это инвазивные растения. В частности, клены ясеневидные. Это акации, которые произрастали на данной территории. Тополя, которые утратили уже здесь со временем какие-то эстетические и фактические свойства.

Как заверяют авторы, проект благоустройства учитывает и исторический контекст. К примеру, этому тополю – около 90 лет. Вероятнее всего могучее дерево – свидетель событий 1941-го. А что касается новых посадок, они тоже в планах. Тем более, что есть и те, кому ныншение ландшафтные изменения пришлись по вкусу.

– Мне нравится. Стало видно, что творится на этих островах, которые вообще раньше не видно было, что там, чего. А сейчас очень облагородили, мне нравится. Каждый раз приезжаем, что-то новое видим для себя и открываем.

– Реки чистые стали, очень красиво. Чище стало в Брестской крепости.

Подробности в видео.

# ЖКХ # Брестская крепость # Озеленение

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