«Что творят?» Жители Бреста в шоке от ландшафтных преобразований в цитадели – что говорят коммунальщики?

Отравимся в Брест, где уже которую неделю не утихают споры насчет благоустройства легендарной цитадели. Горожане обеспокоены размахом, с каким наводят порядок на территории Брестской крепости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В первую очередь волнуются за сохранность деревьев, и что такими темпами вырубки, как сейчас, скоро от уникального зеленого массива и щепки не останется. Насколько оправданы такие меры и как будет выглядеть легендарная цитадель после завершения работ – в Брест отправился наш Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Зеленая архитектура Брестской крепости переживает серьезные преобразования. Только в этом году территория очищена от нескольких тысяч единиц растительности. И работы здесь еще продолжаются.

Гуляла с мамой по Брестской крепости и просто в шоке, что вообще за трэш с деревьями там устроили.

Полностью с вами согласна. По-моему, в шоке все жители Бреста. Что творят. Для чего?

Вчера тоже каталась, и не узнавала места. Очень надеюсь, что когда все позеленеет, то будет красиво… Пока тоскливо смотреть на это…

Пользователи социальных сетей взволнованы. Брестская крепость стремительно теряет свою зелень. Прилегающую территорию цитадели просто не узнать. Еще недавно эти валы были густо покрыты деревьями и кустарниками. Теперь же от этого пейзажа практически ничего не осталось. Мария Нистратова признается: чем дальше в лес, тем больше негодования. Мария Нистаратова, жительница Бреста:

После одной из таких прогулок я была, мягко говоря, просто в шоке от того, что я увидела. И с каждым шагом мне буквально становилось все тяжелее. Потому что огромное количество вырубленных деревьев. Причем это были не только молодые деревья, но и взрослые, которым явно не один десяток лет. И масштаб происходящего, он просто поражает. В какой-то момент мне правда хотелось расплакаться, потому что я против такой вырубки. А хозяева участков неподалеку от Брестской крепости переживают прежде всего за фауну. Дело в том, и утки ходят, и лисы бегают, и зайцы, и косули. Где им быть, я не знаю, куда они теперь пойдут.

И вот похоже первые звоночки. Под спиленными деревьями нашли совят серой неясыти. Один из них погиб, другого удалось спасти. Птенец попал в руки к Дмитрию Авдееву. Кузя был в плохом состоянии, но за две недели его «поставили на ноги». Дмитрий Авдеев, руководитель частного центра помощи птицам и животным:

Потихонечку начала самостоятельно питаться. С пинцета даем еду, и она целиком проглатывает мышь. Со слов местных коммунальщиков, бездумно и сплеча никто не рубит. Ландшафтное преобразование – это вынужденная мера. Территория вокруг Брестской крепости заросла. Причем инвазивными растениями и сухостоями. При этом под нож пускали только аварийные деревья – ценные экземпляры сохранили.