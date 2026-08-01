Летний праздник #HapaчFEST проходит в Мяделе

Жемчужина озерного края встречает гостей! Масштабный летний праздник #HapaчFEST развернулся в Мяделе. Центром притяжения для сотен жителей и туристов стала живописная набережная озера Мястро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе праздника сразу три зрелищные дисциплины: захватывающий водный забег на 2 и 5 километров, сап-серфинг и пляжный волейбол. Ярким событием дня стал трейл. В этом забеге по пересеченной местности участвовали целыми семьями, а на дистанцию вышли даже самые юные.

Эмоции непередаваемые. Рад сюда приезжать из года в год. Приезжаю сюда раз 5 или 6. Постоянно, каждый раз великолепная атмосфера.

Владимир Губаревич, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Минского облисполкома:

Мядель, водный забег, он такой особый. Эти дистанции уже людям полюбились. За сезон у нас более 45 приключенческих забегов проходит. Как правило, это порядка 55 тысяч только участников.