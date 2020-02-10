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«Паразиты» выиграли главный «Оскар». Это первый фильм не на английском, получивший такую награду

10 февраля 2020 09:05
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Новости мира. В Лос-Анджелесе в 92-й раз состоялась церемония вручения одной из самых ожидаемых кинопремий мира – «Оскар». Лучшим фильмом названа южнокорейская картина «Паразиты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Паразиты» выиграли главный «Оскар». Это первый фильм не на английском, получивший такую награду-1

Это первый фильм не на английском языке, победивший в данной номинации. Картина также взяла приз за лучшую режиссуру. «Лучшим актером» стал Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме «Джокер», а «Лучшей актрисой» названа Рене Зеллвегер за главную роль в фильме «Джуди».  

Брэд Питт получил премию в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». В свою очередь «Лучшей актрисой второго плана» признана Лора Дерн за роль в кинокартине «Брачная история». Как лучший анимационный полнометражный фильм отмечена «История игрушек – 4».  

«Паразиты» выиграли главный «Оскар». Это первый фильм не на английском, получивший такую награду-4

«Паразиты» выиграли главный «Оскар». Это первый фильм не на английском, получивший такую награду-6

# Оскар # Рене Зеллвегер # Брэд Питт # Лора Дерн # Пон Чжун Хо # Хоакин Феникс # Фотофакт

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