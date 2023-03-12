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Впервые без красной дорожки. Как изменили формат вручения премии «Оскар»?

12 марта 2023 12:01
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Новости США. Церемония вручения премии «Оскар» впервые пройдет без красной дорожки. Цвет полотна сменят на оттенок песочного или шампанского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые без красной дорожки. Как изменили формат вручения премии «Оскар»?-1

Поменялся и сам формат мероприятия, которое пройдет уже вечером 12 марта. Вручение статуэток пройдет в помещении, а не под открытым небом, как раньше. На решение организаторов повлияла непогода. На Лос-Анджелес обрушились ледяные ливни.

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# Оскар # Новости США # Фотофакт

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