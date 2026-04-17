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В Минске определили ключевые направления работы городского отделения партии «Белая Русь»

17 апреля 2026 17:43
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В Минске определили ключевые направления работы городского отделения партии «Белая Русь» и обновили его руководство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В IV внеочередной конференции приняли участие около 120 делегатов и приглашенных. 

В Минске определили ключевые направления работы городского отделения партии «Белая Русь» -2

Были избраны представители на IV внеочередной съезд партии и обновлен состав совета городского отделения. Важным моментом стало обсуждение проекта программы партии. Документ планируется принять на съезде, который пройдет в Минске 25 апреля. 

Ольга Чемоданова, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Состоялись внеочередные конференции партии «Белая Русь» во всех регионах нашей страны. 6 областных отделений и Минское городское организовали конференции, и были избраны делегаты, которые будут прибывать на съезд партии 25 апреля. Также был рассмотрен проект программы партии «Белая Русь», в рамках рассмотрения этого проекта были внесены предложения, а также замечания по ряду разделов, которые мы предлагали в проекте. Секретариат партии все предложения обобщил. На сегодняшний день мы завершаем эту работу и готовим сборник материалов к IV съезду. 

Среди приоритетных тем – молодежная политика и новые общественные инициативы. В их числе проекты «Городская среда», «Открытые знания – тренд-баттл» и «Экспертный диалог», направленные на развитие коммуникации и вовлечение молодежи в общественную повестку. 

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# Ольга Чемоданова # Белая Русь

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