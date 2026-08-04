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Проект партийной молодежи «Словом и делом» стартовал в Слониме

04 августа 2026 18:20
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Общие цели и реальный вклад в экономику Союзного государства. Первый международный проект партийной молодежи «Словом и делом» стартовал 4 августа в Слониме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Он объединил самых активных участников молодежного движения «Искра» Белорусской партии «Белая Русь» и Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». В рамках инициативы молодежь будет работать на местном мясокомбинате в качестве подсобных рабочих.

Проект партийной молодежи «Словом и делом» стартовал в Слониме-2

Скучать не придется и после окончания трудового дня: для ребят подготовили масштабную программу. Молодых людей ожидают открытые общественно-политические диалоги и дискуссии по вопросам развития Союзного государства. Запланировано и проведение интеллектуально-просветительского тренд-баттла «Открытое знание», посвященного общему историко-культурному наследию, достижениям науки и техники, основам государственного строительства.

Проект партийной молодежи «Словом и делом» стартовал в Слониме-4

Алексей Коржик, активист Барановичского городского штаба молодежного движения «Искра» партии «Белая Русь»:
Все-таки общение через труд, оно гораздо больше показывает о людях. И с помощью труда можно наладить максимально правильные взаимоотношения между друг другом.

Проект партийной молодежи «Словом и делом» стартовал в Слониме-6

Никита Малов, руководитель Чебоксарского городского отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России»:
Ожидаем в первую очередь поработать здесь словом и делом, как называется этот проект, в первую очередь обрести полезные навыки и обменяться опытом с молодежью Республики Беларусь.

Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:
Запланирована обширная программа, встречи с региональной молодежью. И не только на территории Слонимского района. Мы планируем также встретиться с молодежью и в Брестском регионе. Ребята будут принимать участие в сенокосе, который состоится в ближайшее время. 

Проект партийной молодежи «Словом и делом» стартовал в Слониме-8

Проект «Словом и делом» – это уникальное сочетание реального трудового опыта и глубокого интеллектуального развития. Он призван показать, что работа в регионе – это возможность не только проявить себя в реальном секторе экономики и получить трудовой опыт, но и укрепить связи между молодежью Беларуси и молодыми представителями партий дружественных стран, создавая новые форматы сотрудничества. По итогам проекта от участников будут ждать новых инициатив и предложений для совместной реализации в будущем году. 

# Белая Русь # Молодежь Беларуси # Ольга Чемоданова

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