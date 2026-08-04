Проект партийной молодежи «Словом и делом» стартовал в Слониме

Общие цели и реальный вклад в экономику Союзного государства. Первый международный проект партийной молодежи «Словом и делом» стартовал 4 августа в Слониме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он объединил самых активных участников молодежного движения «Искра» Белорусской партии «Белая Русь» и Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». В рамках инициативы молодежь будет работать на местном мясокомбинате в качестве подсобных рабочих.

Скучать не придется и после окончания трудового дня: для ребят подготовили масштабную программу. Молодых людей ожидают открытые общественно-политические диалоги и дискуссии по вопросам развития Союзного государства. Запланировано и проведение интеллектуально-просветительского тренд-баттла «Открытое знание», посвященного общему историко-культурному наследию, достижениям науки и техники, основам государственного строительства.

Алексей Коржик, активист Барановичского городского штаба молодежного движения «Искра» партии «Белая Русь»:

Все-таки общение через труд, оно гораздо больше показывает о людях. И с помощью труда можно наладить максимально правильные взаимоотношения между друг другом.

Никита Малов, руководитель Чебоксарского городского отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России»:

Ожидаем в первую очередь поработать здесь словом и делом, как называется этот проект, в первую очередь обрести полезные навыки и обменяться опытом с молодежью Республики Беларусь. Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:

Запланирована обширная программа, встречи с региональной молодежью. И не только на территории Слонимского района. Мы планируем также встретиться с молодежью и в Брестском регионе. Ребята будут принимать участие в сенокосе, который состоится в ближайшее время.