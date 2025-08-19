Общежития готовы – заселение студентов начнётся 25 августа

Совсем немного осталось до начала учебного года, для многих это время переезда на ближайшие несколько лет. Заселение иногородних студентов начнется на следующей неделе. 197 общежитий по всей стране готовы принять 80 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многих зданиях прошли текущие и косметические ремонты, заменили сантехническое оборудование, а также закупили новую мебель и постельные принадлежности. Сейчас вносят последние штрихи перед окончательной сдачей помещений.

В 12 общежитиях Белорусского государственного медицинского университета будет проживать около 6 тысяч человек. Треть из них – иностранцы. В этом году свою комнату получит каждый иногородний студент-медик независимо от курса и формы обучения. В их распоряжении комфортные блоки с собственным санузлом, кухней и душевой. Командир стройотряда Александр уже третье лето вместе с командой занимается легкими ремонтными работами, облагораживает территорию, приводит в порядок внутренние помещения общежития.