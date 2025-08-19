Общежития готовы – заселение студентов начнётся 25 августа
Совсем немного осталось до начала учебного года, для многих это время переезда на ближайшие несколько лет. Заселение иногородних студентов начнется на следующей неделе. 197 общежитий по всей стране готовы принять 80 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во многих зданиях прошли текущие и косметические ремонты, заменили сантехническое оборудование, а также закупили новую мебель и постельные принадлежности. Сейчас вносят последние штрихи перед окончательной сдачей помещений.
В 12 общежитиях Белорусского государственного медицинского университета будет проживать около 6 тысяч человек. Треть из них – иностранцы. В этом году свою комнату получит каждый иногородний студент-медик независимо от курса и формы обучения. В их распоряжении комфортные блоки с собственным санузлом, кухней и душевой. Командир стройотряда Александр уже третье лето вместе с командой занимается легкими ремонтными работами, облагораживает территорию, приводит в порядок внутренние помещения общежития.
Александр Яковчик, студент Белорусского государственного медицинского университета:
По большей части мы работаем на наше общежитие. То есть мы приводим блоки в порядок, можем где-то подкрасить что-то, а также по территории сделать, покосить, постричь, посадить новые цветы.
Вячеслав Грищеня, заведующий общежитием № 10 Белорусского государственного медицинского университета:
Мы готовы практически на 99 %. Косметические работы проводились, где-то мы ремонтировали нашу мебель, где-то ремонтировали оборудование. И, конечно, наводили порядок на нашей территории.
«Девятку» Белорусского государственного медицинского университета в этом году ждет лишь второе заселение. Новое общежитие рассчитано на 500 мест. Помимо привычных помещений и комнат самоподготовки, здесь оборудован медблок и конференц-зал. Кроме того, создана безбарьерная среда. Есть специальная комната для студентов с особенностями развития.
Алексей Катичев, начальник студенческого городка Белорусского государственного медицинского университета:
Принципиальная позиция администрации университета в том, что условия проживания должны быть у всех примерно одинаковые. Один из таких моментов, приятный для студентов, то, что если студент получил комнату на первом курсе, то мы стараемся, чтобы он заселился в одну комнату и с одними и теми же соседями прожил все шесть лет, которые он обучается в Белорусском государственном медицинском университете.
Заселение в общежития начнется 25 августа. Однако в летнее время здания тоже не пустуют. Здесь проживают сотрудники университета, а также студенты, работающие в медучреждениях.