Мужчина с ножом ранил трех человек на вокзале в Швейцарии

Полиция Швейцарии выясняет мотивы нападения на пассажиров вокзала. На вокзале города Винтертур мужчина ранил ножом трех человек, они экстренно доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте ЧП работали полицейские и следователи. На время оперативных действий был перекрыт прилегающий к зданию квартал. По словам очевидцев, мужчина неожиданно начал наносить удары по случайным людям, после чего выбежал из вестибюля вокзала. На пути нападавшему попалась группа школьников, детей прикрыл учитель. Подозреваемый задержан недалеко от места преступления. Известно, что это 31-летний гражданин Швейцарии. Полиция выясняет его мотивы.