Прямой эфир

Мужчина с ножом ранил трех человек на вокзале в Швейцарии

29 мая 2026 06:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Полиция Швейцарии выясняет мотивы нападения на пассажиров вокзала. На вокзале города Винтертур мужчина ранил ножом трех человек, они экстренно доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина с ножом ранил трех человек на вокзале в Швейцарии-2

На месте ЧП работали полицейские и следователи. На время оперативных действий был перекрыт прилегающий к зданию квартал. По словам очевидцев, мужчина неожиданно начал наносить удары по случайным людям, после чего выбежал из вестибюля вокзала. На пути нападавшему попалась группа школьников, детей прикрыл учитель. Подозреваемый задержан недалеко от места преступления. Известно, что это 31-летний гражданин Швейцарии. Полиция выясняет его мотивы.

# Швейцария # Новости Швейцарии

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании зафиксирован исторический минимум рождаемости
29 мая 2026 06:30

В Великобритании зафиксирован исторический минимум рождаемости

Страны ЕС урезают содержание украинских мигрантов
29 мая 2026 06:25

Страны ЕС урезают содержание украинских мигрантов

Куба столкнулась с сильнейшим дефицитом воды
29 мая 2026 05:58

Куба столкнулась с сильнейшим дефицитом воды