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В Швейцарии наблюдается острая нехватка врачей – молодёжь неохотно приходит в профессию

18 октября 2023 17:35
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Новости Швейцарии. В Швейцарии зафиксирована острая нехватка врачей. Опытные специалисты уходят на пенсию, а молодежь неохотно приходит в профессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швейцарии наблюдается острая нехватка врачей – молодёжь неохотно приходит в профессию-1

В местной медицинской ассоциации бьют тревогу. Ее глава, Ивонн Джили, призывает к созданию современных условий труда, а также предлагает увеличить число учебных заведений, где можно получить необходимое образование. Решать проблему нужно уже сейчас, поскольку с каждым месяцем дефицит только усугубляется. Так, тревожные сообщения поступают от врачей скорой помощи. Не хватает также кардиологов и хирургов.

# Медицина # Новости Швейцарии # Фотофакт

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