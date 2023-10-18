В Швейцарии наблюдается острая нехватка врачей – молодёжь неохотно приходит в профессию

Новости Швейцарии. В Швейцарии зафиксирована острая нехватка врачей. Опытные специалисты уходят на пенсию, а молодежь неохотно приходит в профессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В местной медицинской ассоциации бьют тревогу. Ее глава, Ивонн Джили, призывает к созданию современных условий труда, а также предлагает увеличить число учебных заведений, где можно получить необходимое образование. Решать проблему нужно уже сейчас, поскольку с каждым месяцем дефицит только усугубляется. Так, тревожные сообщения поступают от врачей скорой помощи. Не хватает также кардиологов и хирургов.