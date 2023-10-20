В Швейцарии старую антенну переделали в солнечную панель

Новости Швейцарии. Новая жизнь старой антенны. Ее в Швейцарии переделали в солнечную панель. Ширина устройства больше 30 метров, а расположено оно на высоте тысячи метров над уровнем моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швейцарии. Новая жизнь старой антенны. Ее в Швейцарии переделали в солнечную панель. Ширина устройства больше 30 метров, а расположено оно на высоте тысячи метров над уровнем моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это позволяет системе получать солнечную энергию даже зимой. Швейцария делает ставку на развитие экологически чистых и возобновляемых источников энергии. Правительство призывает граждан к экономии ресурсов и поиску альтернативных источников. Ранее солнечные панели появились на железнодорожных путях на западе страны.