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В Швейцарии старую антенну переделали в солнечную панель

20 октября 2023 10:43
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Новости Швейцарии. Новая жизнь старой антенны. Ее в Швейцарии переделали в солнечную панель. Ширина устройства больше 30 метров, а расположено оно на высоте тысячи метров над уровнем моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швейцарии старую антенну переделали в солнечную панель-1

Это позволяет системе получать солнечную энергию даже зимой. Швейцария делает ставку на развитие экологически чистых и возобновляемых источников энергии. Правительство призывает граждан к экономии ресурсов и поиску альтернативных источников. Ранее солнечные панели появились на железнодорожных путях на западе страны.

# Необычное # Новости Швейцарии # Фотофакт

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