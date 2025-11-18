Около 30 человек пострадали во время урагана на юге Португалии

По меньшей мере три человека погибли во время урагана на юге Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается почти о 30 пострадавших, несколько из них в тяжелом состоянии.

Кроме сильных дождей и ветра, скорость которого превышала 100 километров в час, зафиксировано торнадо. Повреждены десятки машин в одном из кемпингов. Из-за поваленных деревьев и линий электропередачи без электричества остались около 30 тысяч человек. Сильные приливы вызвали наводнения. Экстренные службы эвакуировали более двадцати местных жителей, заблокированных в своих домах.