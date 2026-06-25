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Вашингтон расширил санкционный режим в отношении Гаваны

25 июня 2026 07:05
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Вашингтон расширил санкционный режим в отношении Кубы. В новый перечень ограничений включены руководители Совета национальной безопасности, а также предприятия, работающие в сфере логистики, металлургии и финансов. На этом фоне Гавана инициирует наиболее масштабные экономические преобразования с момента революции 1959 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вашингтон расширил санкционный режим в отношении Гаваны-2

Парламент утвердил пакет мер, направленных на фактическое упразднение государственной монополии в ключевых секторах экономики. На смену госструктурам приходят частные предприятия и банки, а кубинцы, проживающие за рубежом, получают право инвестировать в национальную экономику. При этом власти особо подчеркивают, что проводимые изменения не свидетельствуют об отказе от социалистического курса, а нацелены на повышение качества жизни граждан в условиях нарастающей экономической блокады со стороны США.

# Новости США # Новости Кубы

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