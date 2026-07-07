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На Кубе произошел очередной национальный блэкаут

07 июля 2026 08:00
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На Кубе вновь произошел общенациональный блэкаут. Энергосистема страны полностью вышла из строя, оставив 10 миллионов человек без электричества. Это уже третье масштабное отключение за четыре месяца. Власти заявили что, уже начаты восстановительные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Кубе произошел очередной национальный блэкаут-2

Однако делать это с каждым разом становится все труднее из-за критического износа всей энергосистемы. Сами кубинские специалисты заявили, что такие блэкауты продолжатся до тех пор, пока не будет проведена ее полная комплексная реконструкция. Подсчитано, что на это понадобится не менее 10 миллиардов долларов, которых у правительства нет. Кубинцам остается лишь и дальше приспосабливаться жить без электричества.

На Кубе произошел очередной национальный блэкаут-4

Крах национальной электроэнергетической системы на Кубе – это уже норма. Нам приходится к этому привыкать – жить без электричества. Мы вынуждены спать на балконе, чтобы как-то спастись от жары. Понимаете, другого выбора нет, такова жизнь кубинцев без электричества.

На Кубе произошел очередной национальный блэкаут-6

Мы уже привыкаем к этим отключениям электроэнергии, потому что это происходит чуть ли не каждый день. Вода не поступает в эту часть города уже 30 дней, а здесь живут пожилые люди, прикованные к постели, это ужасно.

Перебои в электроснабжении вызваны не столько устаревшей энергосетью, сколько введенной США нефтяной блокадой. Администрация Трампа приостановила поставки топлива из Венесуэлы и Мексики на Кубу и пригрозила ввести пошлины на товары из стран, которые нарушат запрет. Сама Куба способна обеспечить лишь 40 % необходимого объема топлива.

# Новости Кубы

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