В Израиле ортодоксальные евреи вышли на акции протеста

Протесты из-за решения Верховного суда в Израиле. Ортодоксальные евреи не согласны с решением о введении обязательной военной службы для них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иерусалиме поджигают мусорные баки и вступают в стычки с полицией. Стражам порядка пришлось применить для разгона толпы водометы. Кроме того, на улицах появилась конная полиция. В результате протестов задержали пять человек, двоих из них за нападение на полицейских, еще троих за бросание камней и тяжелых предметов. В ходе беспорядков пострадали несколько стражей порядка.