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В Израиле ортодоксальные евреи вышли на акции протеста

01 июля 2024 07:44
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Протесты из-за решения Верховного суда в Израиле. Ортодоксальные евреи не согласны с решением о введении обязательной военной службы для них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле ортодоксальные евреи вышли на акции протеста-1

В Иерусалиме поджигают мусорные баки и вступают в стычки с полицией. Стражам порядка пришлось применить для разгона толпы водометы. Кроме того, на улицах появилась конная полиция. В результате протестов задержали пять человек, двоих из них за нападение на полицейских, еще троих за бросание камней и тяжелых предметов. В ходе беспорядков пострадали несколько стражей порядка.

В Израиле ортодоксальные евреи вышли на акции протеста-4

Протест начался после решения Верховного суда, который постановил обязать учащихся религиозных академий призывать к службе в армии наравне со всеми гражданами. Кроме того, суд запретил финансировать те учебные заведения, студенты которых не отправляются на военную службу.

# Акции протеста # Новости Израиля

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