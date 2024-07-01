В Израиле ортодоксальные евреи вышли на акции протеста

Протесты из-за решения Верховного суда в Израиле. Ортодоксальные евреи не согласны с решением о введении обязательной военной службы для них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протесты из-за решения Верховного суда в Израиле. Ортодоксальные евреи не согласны с решением о введении обязательной военной службы для них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Иерусалиме поджигают мусорные баки и вступают в стычки с полицией. Стражам порядка пришлось применить для разгона толпы водометы. Кроме того, на улицах появилась конная полиция. В результате протестов задержали пять человек, двоих из них за нападение на полицейских, еще троих за бросание камней и тяжелых предметов. В ходе беспорядков пострадали несколько стражей порядка.
Протест начался после решения Верховного суда, который постановил обязать учащихся религиозных академий призывать к службе в армии наравне со всеми гражданами. Кроме того, суд запретил финансировать те учебные заведения, студенты которых не отправляются на военную службу.