В израильском городе Шарон произошла стрельба: один человек погиб, еще пятеро ранены, двое – в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент случился возле автозаправки и затронул несколько соседних населенных пунктов. Правоохранители быстро отреагировали: стрелка ликвидировали неподалеку от места атаки. Им оказался гражданин Израиля с криминальным прошлым. Случившееся квалифицировали как теракт. Во время поисков возможного соучастника местных жителей призвали не покидать дома. Улицы патрулировались в усиленном режиме – оперативные службы работали в повышенной готовности.