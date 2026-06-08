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В израильском городе Шарон произошла стрельба – один человек погиб

08 июня 2026 06:28
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В израильском городе Шарон произошла стрельба: один человек погиб, еще пятеро ранены, двое – в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В израильском городе Шарон произошла стрельба – один человек погиб-2

Инцидент случился возле автозаправки и затронул несколько соседних населенных пунктов. Правоохранители быстро отреагировали: стрелка ликвидировали неподалеку от места атаки. Им оказался гражданин Израиля с криминальным прошлым. Случившееся квалифицировали как теракт. Во время поисков возможного соучастника местных жителей призвали не покидать дома. Улицы патрулировались в усиленном режиме – оперативные службы работали в повышенной готовности.

# Новости Израиля

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