Израиль готовится к вероятному удару Ирана

В Израиле переведены в усиленный режим экстренные службы и системы ПВО. Страна готовится к удару, который может нанести Иран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тегеран пригрозил дать ответ на гибель главы политбюро ХАМАС. Высока вероятность, что атака станет более масштабной, чем в апреле, к ней может подключиться проиранская ливанская организация «Хезболла». США решили помочь Израилю защититься. Пентагон отправил в регион эсминцы и истребители.