Прямой эфир

Израиль готовится к вероятному удару Ирана

05 августа 2024 06:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Израиле переведены в усиленный режим экстренные службы и системы ПВО. Страна готовится к удару, который может нанести Иран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль готовится к вероятному удару Ирана-1

Тегеран пригрозил дать ответ на гибель главы политбюро ХАМАС. Высока вероятность, что атака станет более масштабной, чем в апреле, к ней может подключиться проиранская ливанская организация «Хезболла». США решили помочь Израилю защититься. Пентагон отправил в регион эсминцы и истребители.

# Палестина-Израиль # Новости Израиля

Другие новости рубрики

Все новости
Какие последствия повлечёт смерть лидера ХАМАС? Иран готовит ответный удар
04 августа 2024 17:30

Какие последствия повлечёт смерть лидера ХАМАС? Иран готовит ответный удар

Венесуэла может передать странам БРИКС права на разработку месторождений нефти на своей территории
04 августа 2024 16:58

Венесуэла может передать странам БРИКС права на разработку месторождений нефти на своей территории

Российские военные взяли под свой контроль Новоселовку Первую в ДНР
04 августа 2024 15:48

Российские военные взяли под свой контроль Новоселовку Первую в ДНР