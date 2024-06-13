В Ираке более 10 человек пострадали при сильном пожаре на нефтезаводе

По меньшей мере 12 человек пострадали при сильном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе на севере Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там загорелось более 10 резервуаров с нефтью, затем прогремел мощный взрыв. На место прибыло 35 бригад спасателей, но им до сих пор не удается справиться с огнем. По заявлению экстренных служб, пожар вышел из-под контроля и, скорее всего, будет потушен только после того, как выгорит вся нефть. Что стало причиной происшествия, уточняется.