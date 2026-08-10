Ирак диверсифицирует маршруты экспорта нефти

Новый виток напряженности вокруг судоходства в Ормузском проливе вынуждает Ирак ускоренно искать альтернативные маршруты экспорта нефти, чтобы обезопасить экономику, во многом завязанную на нефтяные доходы – они обеспечивают около 88 % бюджетных поступлений страны. Десятилетиями именно этот пролив оставался главной артерией иракской нефтяной торговли. Но после эскалации конфликта с участием США, Ирана и Израиля поставки стали давать серьезные сбои, обнажив уязвимость зависимости от единственного маршрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До обострения Ирак экспортировал около 3 миллионов 600 тысяч баррелей нефти в сутки, абсолютное большинство из которых отгружались через Ормузский пролив из порта Басра. В марте, когда танкеры не могли подойти к южным терминалам, суточную добычу пришлось сократить почти на 1,5 миллиона. В июне, после временного соглашения между США и Ираном, поставки восстановились, однако на фоне новой напряженности движение через пролив вновь замедлилось.

Асим Джихад, бывший официальный представитель Министерства нефти Ирака:

Главная проблема в том, что танкеры не могут прибывать в порт в упорядоченном режиме из‑за ситуации в Ормузском проливе. Экспорт нефти Ирака нельзя назвать стабильным. Сейчас мы вынуждены вывозить нефть по суше – запасы нужно перемещать вовремя, иначе на заводах начнет скапливаться сырье и нарушится их работа. Поиск новых экспортных маршрутов – это уже не выбор, а необходимость.

По данным Министерства нефти, суммарный экспорт в мае и июне составил лишь треть от довоенных объемов. Это заставило власти Ирака обратить внимание на сухопутные маршруты – в частности, вновь открыть транспортный коридор «Ирак-Сирия», который стал своеобразным аварийным каналом для страны.