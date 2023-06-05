Новости Ирака. Багдад накрыла песчаная буря. Около 500 человек обратились за медицинской помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти рекомендуют пользоваться защитными масками и не выходить из дома без особой необходимости. Песчаная буря не первый раз в этом году нарушает планы жителей столицы Ирака. Бури не редкость для региона, однако последнее время эксперты обращают внимание на частоту их возникновения.