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Багдад накрыла песчаная буря

05 июня 2023 06:17
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Новости Ирака. Багдад накрыла песчаная буря. Около 500 человек обратились за медицинской помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Багдад накрыла песчаная буря-1

Власти рекомендуют пользоваться защитными масками и не выходить из дома без особой необходимости. Песчаная буря не первый раз в этом году нарушает планы жителей столицы Ирака. Бури не редкость для региона, однако последнее время эксперты обращают внимание на частоту их возникновения.

# Природные катаклизмы # Новости Ирака # Фотофакт

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