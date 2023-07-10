В Ираке зафиксировали случай массовой гибели рыбы

Новости Ирака. В Ираке зафиксирован случай массовой гибели рыбы. Сотни тонн карпа обнаружены на берегу одной из рек на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как завили местные власти, ЧП связано со снижением уровня воды и кислорода в реках. Засуха и отсутствие дождей привели к значительному их обмелению. А по данным ООН, Ирак входит в пятерку государств, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. Кроме того, на фоне массовой гибели рыбы жителям региона, для которых рыбный промысел является основным доходом, пришлось обратиться за помощью к правительству.