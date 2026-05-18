Реальные доходы белорусов увеличились на 7,6% за первый квартал 2026-го

Денежное благополучие белорусов улучшилось. Позитивные тенденции в экономике находят отражение в личных бюджетах.

По итогам первого квартала 2026-го реальные доходы в стране выросли сразу на 7,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего «финансовых плюсов» граждан приносит заработная плата. А также – социальные выплаты, включая пенсии, пособия и стипендии.