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Реальные доходы белорусов увеличились на 7,6% за первый квартал 2026-го

18 мая 2026 17:04
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Денежное благополучие белорусов улучшилось. Позитивные тенденции в экономике находят отражение в личных бюджетах.

По итогам первого квартала 2026-го реальные доходы в стране выросли сразу на 7,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего «финансовых плюсов» граждан приносит заработная плата. А также – социальные выплаты, включая пенсии, пособия и стипендии.

Реальные доходы белорусов увеличились на 7,6% за первый квартал 2026-го-2

Наталья Десятникова, заместитель начальника Главного управления статистики уровня жизни населения и обследований домашних хозяйств Белстата:
В общем объеме денежных доходов населения оплата труда составила почти две третьих или 65,4 %. Трансферты населения (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населения) составили 22,9 %. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящие доход, – 7 %. Доходы от собственности и прочие доходы составили 4,7 %.

Напомним, информация о денежных доходах указана за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректирована на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Беларусь занимает 25-е место в рейтинге благоприятных для материнства стран.

# Национальный статистический комитет Республики Беларусь

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