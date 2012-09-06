Повесть Владимира Короткевича «Седая легенда» обещает стать одной из ярких театральных премьер сезона в Беларуси

Новости Беларуси. Спустя 34 года музыкальная версия композитора Дмитрия Смольского по классическому произведению белорусской прозы возвращается на сцену главного театра страны. Автор либретто – сам Владимир Короткевич.

Это произведение увидело свет в 1961 году. Сюжет прост и одновременно драматичен. Шляхтич Роман Ракутович, которому не позволили обвенчаться с любимой девушкой, поднимает христианское восстание.

Нина Шарубина, заслуженная артистка Беларуси:

Как всегда – это любовный треугольник, это борьба за любовь. Любка и Ирина – обе соперницы, обе любят Романа, отсюда возникает конфликт.

В работе над спектаклем, который будет номинироваться на Государственную премию, задействованы лучшие отечественные исполнители. В подготовке спектакле в качестве артистов-каскадеров задействована большая группа спортсменов Белорусской федерации шотокан каратэ-до. Согласно сюжету, наши спортсмены, играющие участников крестьянского восстания, штурмуют шляхетский замок, который обороняют швейцарские наемники.

Александр Костюченко, главный художник Национального академического Большого театра оперы и балеты Республики Беларусь:

Я придумал образ былого величия, разъедаемого ржавчиной противоречий. Неслучайно появился ржавый металл, который несет свою энергетику.

Первая постановка «Седой легенды» состоялась в 1978 году. Очевидно, что нынешняя постановка будет сильно отличаться от образца 70-х. Сегодня театром задействованы огромные возможности современной сцены. Во время действия почти по-настоящему будут палить пушки, гореть дрова в каминах и факелы на стенах старинного замка. Премьера спектакля состоится 9 сентября, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.