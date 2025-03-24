Более 300 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Беларуси по муай-тай – итоги

Участие в чемпионате и первенстве страны по муай-тай приняли около 300 спортсменов, в числе которых и девушки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отечественный форум для всех участников является отборочным. На кону путевки на чемпионат и первенство мира. Белорусские бойцы в этом виде спорта всегда славились своими победами, в последнее время у нас произошла смена поколений, тем не менее резерв радует.

Юрий Жуковский, тренер МОК СДЮШОР: Есть ребята, на которых мы уже смотрим, на которых возлагаем серьезные надежды. Мы в лидерах среди молодежи. Значит, скоро будут медали среди взрослых.

Среди участников отечественного турнира много уже титулованных бойцов. Анфиса Хилькевич, стипендиатка Президентского спортивного клуба, в весе до 54 килограммов на чемпионате мира до 15 лет в Таиланде в 2024 году смогла дойти до финала и взяла серебро. Сейчас девочка вновь отобралась на планетарный форум, и теперь она готова отыграться за поражение. Хотя эта медаль позволила белоруске получить звание мастера спорта.

Чемпионат мира пройдет в турецкой Каппадокии с 26 по 30 июня, где наши спортсмены с большей вероятностью будут выступать под родным флагом.